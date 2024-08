Il lanciatore dei Red Sox Jaron Duran si scusa per aver usato insulti anti-gay nei confronti di un tifoso

L’esterno dei Boston Red Sox Jaron Duran si è detto “molto deluso” dopo aver rivolto un insulto anti-gay verso un tifoso durante la sconfitta per 10-2 di domenica contro gli Houston Astros.

Alla fine del sesto inning, 1-2 con due strikeout e Duran 0 su 2 tra i tiri, un tifoso dietro casa base ha urlato: “Racchetta da tennis! Racchetta da tennis! Hai bisogno di una racchetta da tennis.!”

Duran guardò il tifoso e si sentì dire durante la trasmissione della partita: “Chiudi quella merda di merda”.

“Durante la partita di stasera, ho usato una parola davvero orribile quando ho risposto a un fan”, ha detto Duran in una dichiarazione rilasciata dai Red Sox. “Mi sento malissimo sapendo quante persone ho ferito e deluso. Mi scuso con l’intera organizzazione dei Red Sox, ma soprattutto con l’intera comunità LGBTQ. I nostri giovani fan possono considerarmi un modello, ma stasera ho abdicato a questa responsabilità a me stesso e ai miei compagni di squadra sfrutterò questa opportunità per imparare e crescere come persona.

I Red Sox hanno detto di “aver affrontato l’incidente con Jaren immediatamente dopo la partita di oggi”.

“Facciamo eco alle scuse di Jaran ai nostri fan, in particolare alla comunità LGBTQ”, ha affermato il gruppo in una nota. “Ci sforziamo di essere un’organizzazione che accoglie tutti i fan al Fenway Park e continueremo a educare i nostri dipendenti, giocatori, allenatori e personale sull’importanza dell’inclusione”.

Lo scambio con il tifoso è avvenuto dopo che Duran è stato onorato come destinatario del premio Heart and Hustle della squadra, che “riconosce un giocatore che ha dimostrato passione per il gioco e ne esemplifica al meglio i valori, lo spirito e le tradizioni”.

Il mese scorso, Duran è stato nominato il quinto giocatore dei Red Sox ad essere nominato MVP dell’All-Star Game dopo aver segnato un fuoricampo decisivo nella competizione. In 116 partite in questa stagione, batte .291 e guida Boston con 143 valide.

È andato 0 su 3 nella sconfitta di domenica.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.