Il lancio del cargo CRS-25 di SpaceX è stato posticipato all’11 luglio

Il lancio della prossima missione cargo di SpaceX è stato posticipato di almeno altre due settimane, non oltre l’11 luglio.

La missione, chiamata CRS-25, invierà un robot SpaceX Capsula del drago verso Stazione Spaziale Internazionale In cima a un razzo Falcon 9. Il lancio del CRS-25 era originariamente previsto per il 10 giugno, ma la NASA e SpaceX hanno spinto l’obiettivo a risalire al 28 giugno dopo aver notato livelli elevati di vapore di idrazina, il propellente utilizzato dai motori Draco Draco, in parte del sistema di propulsione del veicolo spaziale. .

Oggi (13 giugno) la NASA ha annunciato che ci sarà un ulteriore ritardo per CRS-25.

“Dopo aver scaricato il carburante da quella zona [of Dragon’s propulsion system]SpaceX è stata in grado di restringere l’origine del problema alla connessione di ingresso della valvola di propulsione Draco”, hanno affermato i funzionari dell’agenzia Libri nell’aggiornamento di oggi (Si apre in una nuova scheda).

Hanno aggiunto: “I team rimuoveranno ora l’hardware selezionato per la sostituzione prima del volo. La NASA e SpaceX ora puntano a una data non successiva all’11 luglio per lanciare la missione di rifornimento del carico CRS-25 alla Stazione Spaziale Internazionale”.

CRS-25 sarà la 25a missione di rifornimento senza pilota SpaceX Vola al laboratorio orbitante della NASA. La compagnia ha anche stipulato un contratto con l’agenzia per il trasporto di astronauti da e verso la stazione e finora ha lanciato cinque di queste missioni con equipaggio, contando un volo di prova per due persone lanciato a maggio 2020.

Il CRS-25 non sarà il primo volo della capsula Dragon designata. Il veicolo spaziale è stato anche lanciato in missioni cargo verso la stazione nel dicembre 2020 e nell’agosto 2021.