Il lancio dell’intelligenza artificiale di Apple probabilmente si estenderà al prossimo anno

mele Si dice che il lancio dell’intelligenza artificiale (AI) sarà lungo e lento.

Come riportato da Bloomberg News domenica (16 giugno), L’intelligenza di Appleche il colosso della tecnologia ha annunciato la scorsa settimana, non sarà disponibile per i test da parte degli sviluppatori fino alla fine dell’estate.

Ciò significa che non farà parte delle prime beta dei nuovi aggiornamenti del sistema operativo Apple e arriverà solo in anteprima questo autunno. Il rapporto afferma che funzionerà solo su alcuni dispositivi e solo in inglese americano e che i clienti potrebbero dover iscriversi a una lista d’attesa per provarlo.

Bloomberg ha osservato che la strategia di Apple in questo ambito – che più o meno fornisce una tabella di marcia per ciò che accadrà alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno senza riflettere le funzionalità in arrivo in autunno – rappresenta un cambiamento per il colosso della tecnologia.

In passato, Apple ha introdotto funzionalità nel suo negozio Conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC) uscirà in autunno, anche se a volte ha dovuto ritardare le funzionalità. Qui, Apple indica che la sua ultima tecnologia non aderirà a una tempistica rigorosa.

Questo approccio ha pochi vantaggi, afferma il rapporto. Ad esempio, semplifica le assunzioni, poiché può assegnare i propri ingegneri a determinate funzionalità, rilasciare quella tecnologia una volta terminata e quindi spostarli su altre funzionalità.

E iniziando SU E con l’inglese americano, Apple ha più tempo per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale SU altre lingue, che la relazione descrive come un grande progetto.

Nel frattempo, PYMNTS ha scritto la scorsa settimana che i nuovi sforzi di Apple sull’intelligenza artificiale potrebbero “trasformare il modo in cui i consumatori interagiscono con i loro dispositivi e, cosa più importante, Come fanno acquisti“.

Se Apple riuscisse a raggiungere il suo obiettivo, gli iPhone degli utenti conoscerebbero le loro preferenze di acquisto e prevederebbero il loro prossimo acquisto. Apple Intelligence sarà in grado di analizzare la cronologia di navigazione, i modelli di acquisto e l’attività sui social media.

Gli esperti affermano che l’azienda sta anche cercando di cambiare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti. Con il Integrazione ChatGPT di OpenAII dispositivi Apple saranno presto in grado di prendersi cura delle richieste dei clienti e di elaborare gli ordini E Fornire anche consigli sui prodotti.

“Man mano che i consumatori si abituano all’intelligenza artificiale per gestire più compiti, è probabile che la loro dipendenza dall’intelligenza artificiale per le attività quotidiane e il processo decisionale aumenti. Ciò potrebbe spostare le aspettative dei consumatori verso servizi più automatizzati e intuitivi”. ehi, zanna, Professore Associato di Informatica e Ingegneria e Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale presso Facoltà di Ingegneria dell’Università di Santa ClaraPYMNTS ha detto.

