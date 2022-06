Il lancio di CAPSTONE da parte di Rocket Lab dà il via al ritorno della NASA sulla Luna

laboratorio di razzi Una piccola navicella spaziale diretta verso la luna è stata lanciata dalla sua struttura in Nuova Zelanda all’inizio di martedì, una missione che segna la prima volta sia per la compagnia che per la NASA.

Scarica una copia speciale del missile Electron della compagnia Piattaforma spaziale fotonicache trasporta un’astronave da 55 libbre, delle dimensioni di un forno a microonde chiamato CAPSTONE.

“Scatto di elettroni perfetto!” Peter Beck, CEO di Rocket Lab Tweet martedì.

CAPSTONE, abbreviazione di Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, è una missione a basso costo che segna il primo lancio nell’ambito del programma lunare Artemis della NASA.

Con un prezzo di appena 30 milioni di dollari, la NASA spera che la missione verificherà che un certo tipo di orbita lunare sia adatto per la stazione spaziale Lunar Gateway che l’agenzia intende lanciare entro la fine di questo decennio.

Christopher Baker della NASA, direttore esecutivo del Small Spacecraft Technology Program, ha spiegato alla CNBC prima del lancio che il successo di Gateway non dipende da questi dati. Ma ha aggiunto che CAPSTONE consente all’agenzia di basare i suoi calcoli orbitali “su dati effettivi” e fornire “esperienza operativa in un’orbita Halo quasi diritta”.

Attualmente in orbita terrestre, il Photon accenderà il suo motore più volte nei prossimi giorni prima di inviare la navicella CAPSTONE su un percorso che impiegherà circa quattro mesi per raggiungere la Luna. Una volta lì, CAPSTONE rimarrà in orbita attorno alla Luna per almeno sei mesi per raccogliere dati.