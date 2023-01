Il lancio di Nintendo NYC di Fire Emblem Engage è stato incredibilmente deludente

Elemento umano a parte, la fila ha cominciato a muoversi, poiché il personale ha fatto entrare le persone in gruppi di circa dieci alla volta. Sto iniziando a emozionarmi e non vedevo l’ora di vedere cosa aveva preparato il negozio per il design dei personaggi rosso e blu alquanto divisivo di Fire Emblem Engage. Quindi, scorrendo con disinvoltura verso l’ingresso per entrare nel negozio, sono rimasto un po’ sgomento per l’assoluta mancanza di un Fire Emblem in mostra.

Dopo essere stato frustato a morte dal personaggio di Fire Emblem nel DLC Smash Bros. Per anni, penseresti che un lancio di Engage avrebbe caratterizzato uno striscione o uno stand, ma il lancio di venerdì è stato deludentemente astratto. Certo, tutti i marchi Pokémon Scarlet/Violet costano un bel penny, quindi non c’è bisogno di ignorarli, ma non c’erano schermate Engage da nessuna parte, ad eccezione di un chiosco che mostra il gioco, quando il gioco è inattivo sul campo di battaglia mappa , non è un orologio particolarmente attraente. Inoltre, a differenza degli ultimi sei eventi, non sono stati mostrati poster, poster o magneti per i primi utenti.

Quindi, senza merchandising o materiale promozionale relativo a Engage per intrattenerci, abbiamo chiacchierato con alcuni fan di Fire Emblem in fila su cosa li ha fatti alzare dal letto un venerdì mattina nella New York City invernale per fare la fila per mettere le mani su un Fire Emblem .

NL: Ciao, come ti chiami?

“Vinciston”.

Cosa ti ha spinto a fare la fila stamattina per Fire Emblem Engage?

“Sono un fan di Fire Emblem sin da Awakening. Visito New York – vivevo qui – è la prima volta che torno da [Nintendo NYC] Era Nintendo World, quindi ho pensato che l’uscita di Fire Emblem Engage fosse un buon momento per venire e ho sentito cose entusiasmanti su questo gioco”.

Ottieni l’edizione normale o l’edizione divina?

“Sto ricevendo l’edizione divina.”

Come fan di Fire Emblem, sei contento del supporto che il franchise ha ricevuto ultimamente?

«Sì, specialmente da quando l’ho sentito [at the time] Il risveglio potrebbe essere la sua ultima soluzione. Penso intelligente [Systems] Non mi aspettavo che esplodesse dopo il risveglio – che è ciò che mi ha spinto a farlo – quindi sono contento che abbia capito cosa è successo, anche se [Smash Bros. fans] Potresti pensare che sia troppo. Sono qui per questo”.

NL: Buongiorno. Puoi dirci il tuo nome?

Ellie.

Cosa ti ha fatto alzare dal letto alle 8:00 per fare la fila al Nintendo NYC?

Dato che i preordini si esauriscono al dettaglio, questa è l’unica opzione – primo arrivato, primo servito – per me per ottenere specificamente la Divine Edition.Ovviamente anche il nuovo amiibo [holds up a Marth amiibo]. “

[points at Eli’s Amiibo] Non è una ristampa?

In realtà è il mio primo amiibo di Fire Emblem.

Cosa ne pensi dell’emergere di Fire Emblem come franchise di punta di Nintendo?

“Io sospetto [the franchise] Quando si è trattato di Fire Emblem Radiant Dawn e con Ike, è stato un po ‘piatto, ma penso che più giocatori e nuovi giocatori siano entrati a causa di Awakening, poi Fates, Echoes e Three Houses. Fire Emblem ora è più popolare, così come Mario e Pokémon. I Pokémon sono ovviamente più popolari, ma d’altra parte Fire Emblem sta guadagnando questo livello di popolarità grazie al DLC per Smash Bros. Ultimate. “

Quindi, indipendentemente dal fatto che Nintendo NYC srotoli ugualmente il tappeto rosso ad ogni lancio, i fan hanno ancora molto amore per il gioco di strategia di Nintendo. Ora, se solo Intelligent Systems e Nintendo potessero investire tanta energia nel loro altro franchise strategico, guerre avanzateI fan del gioco di strategia avranno l’imbarazzo della scelta.