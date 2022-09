Il “lavoro eccessivo” nascosto sta crescendo come una tendenza per il lavoro a distanza, ma comporta dei rischi

Alcuni lavoratori a distanza si stanno destreggiando tra due lavori a tempo pieno mentre il movimento del “lavoro in eccesso” guadagna slancio online, grazie a piattaforme di social media come Reddit.

Il sottoforum r/Overoccupato, iniziato a maggio 2021 ed è il forum pubblico di Overoccupato.com, è cresciuto fino a raggiungere i 92.800 membri.

All’inizio del 2022, il subreddit contava circa 6.389 membri, secondo Subreddit Stats, un sito Web che tiene traccia della crescita di subreddit.

La scelta di diventare disoccupati deriva in gran parte dalla volontà dei lavoratori di farlo “guadagnare un reddito extra” e “Accesso alla libertà finanziaria”, secondo Overoccupato.com.

Isaac, fondatore di Overoccupato.com, ha detto a FOX Business l’anno scorso.

Isaac, che usa solo quel soprannome (per non mettere a repentaglio la sua posizione lavorativa in due aziende), pubblica guide, risorse e storie di successo per aiutare le persone a superare la loro ridondanza.

Tuttavia, la strategia aziendale non sempre procede senza intoppi.

I redattori si rivolgono al subreddit r/Overoccupato per discutere delle sfide, ad esempio come evitare di assumere annunci aziendali se Mantenere segreto il loro secondo lavoroScopri come programmare le email mentre lavori su altri progetti e trova i modi per evitare il burnout.

Se il superlavoro è qualcosa che potresti considerare, ecco cinque cose a cui pensare prima di fare quel salto.

1. Pianifica saggiamente il tuo orario di lavoro

“Prendere due lavori da remoto può essere molto redditizio, anche se rischioso quando non stai pianificando bene”, ha detto a FOX Business Jeremy Babiner, fondatore di Structured Consulting, una società di strategia aziendale con sede a Portland.

I lavoratori remoti devono pianificare attentamente la loro disponibilità con calendari digitali Babiner ha detto di stabilire le aspettative con ogni imprenditore.

“Pensa al tuo valore dal loro punto di vista”, ha detto Babiner. “Vogliono fare affidamento su di te e, a volte, ti chiedono di andare oltre”.

Ha continuato: “La prima volta che ti viene chiesto di lavorare al di fuori dell’orario di lavoro assegnato, che tu sia d’accordo o meno, assicurati di dire che potresti non essere in grado di farlo la prossima volta. Spesso apprezzeranno il tuo partecipazione. Sarei interessato a discutere di un impegno più grande – Questo non significa che devi accettare la loro offerta”.

Babiner ha affermato che impostare questi limiti in anticipo può aiutare il datore di lavoro a rendersi conto che deve pagare per una maggiore disponibilità dei lavoratori.

2. Sappi che un lavoro eccessivo può ridurre le prestazioni

Avere due lavori a tempo pieno può ostacolare le prestazioni e la reputazione di un lavoratore, secondo Chuck Catania, consulente principale di Branding con Chuck, una società di pubblicità con sede a New York City.

“Molto simile Smetti di fumare tranquilloOgni volta che un dipendente fa meno dell’intero sforzo del proprio datore di lavoro, è a rischio”, ha detto Catania a FOX Business.

“In questo momento, siamo in un mercato del lavoro teso, ma poiché l’aumento dei tassi della Fed mette pressione sul mercato del lavoro e porta a una maggiore disoccupazione, il clima occupazionale cambierà”, ha aggiunto.

I lavoratori ad alte prestazioni che hanno rivelato il loro stato di esubero e non hanno conflitti costituiscono un’eccezione se sono in grado di “fare una dose piena di sforzi per ciascun datore di lavoro”, secondo Catania.

“Il vero problema sarà per chi ha due lavori a tempo pieno, con la mia busta paga a tempo pieno, dividendo otto ore di lavoro tra le due aziende”, ha detto Catania. “I datori di lavoro sanno quando i loro dipendenti si stanno impegnando al meglio”.

Catania ha continuato: “Quando la disoccupazione aumenterà, cosa che accadrà, i dipendenti non vorranno che il loro marchio professionale sia uno degli under-achievers”.

3. Pesare i rischi per evitare il licenziamento

Marc Anthony Dyson, professionista allenatore di carriera E il fondatore di The Voice of Job Seekers, un servizio di consulenza professionale a Chicago, ha affermato che il COVID-19 ha creato opportunità di lavoro eccessive per i lavoratori della tecnologia a distanza.

“C’era più tempo nella giornata lavorativa, accesso alle opportunità e alla privacy”, ha detto Dyson a Fox News Digital.

Ha detto di aver sentito parlare di lavoratori che fanno turni dalle 9 alle 5 e dalle 5 alle 1 o svolgono due lavori durante il giorno per trascorrere le serate.

“Alcuni lavoratori si sentivano a proprio agio con il proprio datore di lavoro prima di accettare un secondo lavoro, [while] Altri hanno corso un rischio, ha detto Dyson.

Mentre alcuni datori di lavoro applicano accordi contro il chiaro di luna che vietano ai lavoratori di accettare un secondo lavoro o di svolgere un altro lavoro nel loro settore, i lavoratori in cerca di un aumento scelgono di farlo. Dai priorità alle loro finanzeincluso il pagamento di prestiti studenteschi, mutui e spese sanitarie, secondo Dyson.

“Ho chiesto a uno dei lavoratori del loro stato e lui ha detto che non c’era modo che l’azienda potesse far rispettare legalmente l’accordo”, ricorda Dyson.

Tuttavia, in un altro caso, Dyson ha visto un lavoratore oberato di lavoro affrontare una scoperta quando il suo capo ha scoperto di avere un secondo lavoro nelle stesse ore del primo.

“Il suo capo lo ha scoperto attraverso comunicazioni simili ma non ha intrapreso alcuna azione disciplinare”, ha detto Dyson. “La lezione è che LinkedIn ha avvicinato le nostre reti professionali come mai prima d’ora.”

“Le persone non sono più a sei gradi di distanza e possono essere solo una o due distanze di contatto”, ha continuato.

“Il tuo capo potrebbe essere imparentato con la persona che hai incontrato in un’azienda ideale. Non sottovalutare il modo in cui le persone comunicano o se interagiscono o meno”.

4. Sappi che la ridondanza può far parte della nuova “economia del lavoro temporaneo”

Le preoccupazioni per l’economia e l’inflazione degli Stati Uniti di solito spingono le persone a garantire posti di lavoro che corrispondano ai loro programmi e Genera più entrateSecondo Mark Kelly, consulente aziendale e specialista di pubbliche relazioni presso Otter Public Relations, una società di pubbliche relazioni con sede in Florida.

“[Overemployment] Non è molto diverso da qualcuno che passa da un lavoro all’altro, tranne per il fatto che non c’è bisogno di uscire di casa per fare due lavori da remoto”.

“Non è diverso da qualcuno che lavora come assistente alle vendite per un grande magazzino e un barista”, ha aggiunto.

Calley ha affermato che i lavoratori a distanza che scelgono di essere licenziati sono “semplicemente un’estensione della gig economy” e vedono due lavori a distanza a tempo pieno come due lavori separati.

Secondo Kaley, alcuni di questi lavoratori operano come impresa mentre gestiscono due filiali o una ditta individuale con due clienti, che include il multitasking, il completamento degli incarichi e l’esecuzione del lavoro necessario.

“È semplicemente una questione di prospettiva”, ha detto Kale.

“D’altra parte, c’è un vecchio detto secondo cui non si possono servire due padroni – e questi individui devono assicurarsi che non accettino il telelavoro con interessi contrastanti e la violazione di non interlocutori o non concorrenti che i datori di lavoro potrebbero richiedere che un’accettazione del lavoro da firmare”, ha detto.

5. Scopri queste precauzioni sul superlavoro da un avvocato

John Paul S Dull, partner e responsabile del diritto del lavoro presso Dhillon Law Group Inc. — uno studio legale nazionale con uffici in California, New York, New Jersey, Florida e Virginia — consiglia sempre ai potenziali clienti di non accettare due lavori a tempo pieno.

“La persona ha sempre voluto assumere le due posizioni senza dirlo ai datori di lavoro interessati”, ha detto Deolle a FOX Business. “Scegliere due lavori a tempo pieno, soprattutto in un ambiente di lavoro a distanza, solleva molti rischi sia per i datori di lavoro che per i dipendenti”.

Ha aggiunto: “È quasi impossibile per i dipendenti assumere adeguatamente due lavori a tempo pieno e dare ciascuno di essi [of those jobs] Il miglior lavoro per loro”.

I rischi che i superlavoratori devono affrontare includono il rapido burnout, l’abbandono del lavoro e la violazione legale dei doveri e degli obblighi contrattuali, ha affermato Deol.

Deol ha osservato che la maggior parte dei contratti di lavoro oggi hanno una clausola che vieta ai dipendenti di lavorare per un’altra azienda.

Questo di solito viene fatto per contrastare i conflitti di interesse e la concorrenza, assicurando al contempo che i dipendenti dedichino il loro tempo al proprio lavoro.

“I datori di lavoro non vogliono che i loro dipendenti svolgano lo stesso lavoro o un lavoro simile ai loro concorrenti”, ha affermato Deolle. “Questo può portare a denunce di furto di segreti commerciali e domande su quale datore di lavoro possiede la PI sviluppata dal dipendente”.

“Spesso vengono fatte ragionevoli eccezioni per progetti di consulenza o di volontariato, ma più raramente”, ha continuato Deolle.

Chase Williams e Lauren Simonetti di FOX Business hanno contribuito a questo rapporto.