Il MacBook Air M2 da $ 100 fa notizia per le offerte del Labor Day

Ci stiamo dirigendo verso il fine settimana del Labor Day e stiamo raccogliendo tutte le migliori offerte Apple per festeggiare. Per prima cosa, abbiamo un nuovo minimo storico nel cuore della notte Ingresso MacBook Air M2 $ 100 di sconto accanto al I più venduti in tutto il mondo su Mac e molto altro. Per non parlare di un’altra possibilità di ottenere il miglior prezzo dell’anno Apple Pencil 2 pollici $ 99. Goditi tutto questo e molto altro durante l’ultima pausa pranzo di 9to5Toys.

Il MacBook Air M2 supera gli sconti per il weekend del Labor Day

Amazon raccoglie tutti i tuoi risparmi per la festa del lavoro e ora offre una delle sue prime riduzioni di prezzo Il nuovissimo MacBook Air M2 da 13 pollici di Apple. Al momento, il modello Midnight è da 8 GB/256 GB è caduto a $ 1099. È meno del solito cartellino del prezzo di $ 1.199 e segna l’unica volta in cui abbiamo visto Amazon offrire un risparmio sul percorso del colore più ricercato. A $ 100 di sconto, l’offerta di oggi è anche un nuovo minimo assoluto.

La nuova Mela MacBook Air M2 Viene alimentato dall’ultimo chip interno e si accoppia con il fattore di forma aggiornato. Un display Liquid Retina da 13 pollici offre 500 nit di luminosità per completare il supporto del colore P3 wide e si abbina a una fotocamera FaceTime 1080p con una serie di tre microfoni e altoparlanti spaziali. Anche se il vero vantaggio deve essere il ritorno di ricarica MagSafe, che si accoppia con altre porte I/O come le doppie porte Thunderbolt. Ulteriori informazioni sul livello base prestazioni di configurazione in più di 9to5Mac. Quindi vai in basso per saperne di più.

Avvia l’offerta Best Buy Sale per la Festa del Lavoro

Il fine settimana del Labor Day è quasi arrivato e Best Buy si unisce ora Tutti gli altri eventi di risparmio per le vacanze Abbiamo visto il live streaming andare in diretta all’inizio della settimana. Come fa sempre il rivenditore in questo periodo dell’anno, Best Buy è ora Effettua una selezione marcata Dalle edizioni Apple, accessori per la casa intelligente, TV 4K e molto altro. Ci sono pagine efficaci per la riduzione dei prezzi da cercare, sebbene la migliore selezione includa i risparmi per le vacanze Ora il MacBook Pro M1 della generazione precedente di Apple. In questo momento, la configurazione entry-level da 256 GB è posizionata al suo secondo miglior prezzo fino ad oggi in $ 950. Questo è stato battuto solo una volta in una vendita per soli membri e ora è inferiore al prezzo originale di $ 1.299. Questo risparmio di $ 349 si applica anche a 512 GB di capacità ad alto livelloche ora si trova al suo secondo miglior prezzo Da $ 1150.

Anche con il nuovo hardware M2 in calo all’inizio di questa estate, gli sconti di oggi sull’hardware della generazione precedente arrivano come un valore migliore. Incentrato su un display Retina da 13 pollici, MacBook Pro M1 È caratterizzato da un design sottile supportato da una durata della batteria di 17 ore. Per non parlare del fatto che ci sono un paio di porte Thunderbolt, una Touch Bar e 8 GB di RAM, oltre a 512 GB di spazio di archiviazione. gettarsi La nostra recensione pratica Per tutti i dettagli sui miglioramenti delle prestazioni di Apple Silicon.

Apple Pencil 2 è tornato nel 2022 e costa meno di $ 99

unendosi a Altri risparmi per la festa del lavoroOfferte Best Buy ora Apple Pencil 2 ultima versione per $ 99 spediti. Disponibile anche a Amazon allo stesso prezzo. Di solito venduto per $ 129, questa è ancora una delle prime opportunità di risparmiare quest’anno e allo stesso tempo eguagliare il miglior prezzo del 2022. Questo risparmio di $ 30 corrisponde anche alla nostra menzione precedente all’inizio dell’estate.

Compatibile con qualsiasi cosa, dall’iPad Air 5 recentemente rilasciato ai modelli Pro all’iPad mini compatto di Apple, Matita di mele 2 Migliora l’esperienza sia per disegnare, prendere appunti scritti a mano o semplicemente per ottenere input più precisi. Il suo design aggiornato si appoggia magneticamente sul lato del dispositivo per l’archiviazione e anche per la ricarica per un pacchetto aerodinamico. Vai sotto per saperne di più.

MIGLIORI OFFERTE AZIENDALI

9to5Mac Tiene anche d’occhio le migliori offerte di scambio su iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e altro ogni mese. Essere sicuri di Scopri le migliori offerte commerciali di questo mese Quando decidi che è ora di aggiornare il tuo dispositivo. o semplicemente Rivolgiti direttamente al nostro partner commerciale Se vuoi riciclare, scambiare o vendere i tuoi elettrodomestici usati in cambio di denaro e supporto 9to5Mac Lungo la strada!

Iscriviti a 9to5Giocattoli Canale YouTube per tutti gli ultimi video, commenti e altro!

Recensione di Insta360 Link: il nuovo re della webcam [Video]

Recensione Apex Pro Mini Wireless: SteelSeries offre interruttori regolabili in un pannello del 60% [Video]

Recensione: Steam Deck di Valve sta cambiando il gioco portatile [Video]

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: