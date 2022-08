Il MacBook Air M2 di Apple è adatto ai giochi?

Poiché è in accesso anticipato, Porta Baldur 3La sua performance è stata impressionata e potrebbe migliorare nelle versioni successive. Il notevole calo delle prestazioni era meno impressionante quanto più a lungo il Mac era attivo e funzionante. Dopo un’ora di riproduzione continua, Cavaliere della tomba I benchmark di gioco e la frequenza dei fotogrammi sono diminuiti fino a 10 fotogrammi al secondo. O devi sopportarlo o dare un po’ di riposo al tuo Mac. Fortunatamente, un altro problema – prestazioni scadenti dopo il cambio di giochi AAA – è stato risolto rapidamente con un riavvio. (Sospettiamo, ma non possiamo confermare, che un MacBook Air da 16 GB non avrà questo problema, poiché ha più spazio RAM.)

Giochi Windows su Mac

Apple ha anche rinunciato a Intel alla complessità della riproduzione di contenuti Windows nativi su un Mac. Le opzioni rimangono, ma niente di buono. Oltre ad aggiungere complessità (dove risiedono i tuoi giochi; installazione di più versioni di Steam), ostacoli le prestazioni, perché quei giochi non vengono eseguiti localmente.

parallelo al desktop È l’opzione più intuitiva e potente e installa Windows 11 automaticamente. Attraversamento Non richiede Windows, ma richiede un po’ più di armeggiare per eseguire i giochi. (C’è anche Gioca su Macgiri gratuiti su CrossOver Coats.)

Ottenere Steam su Parallels Desktop e CrossOver è molto semplice; Trova giochi che funzionano, meno. Su larga scala, è probabile che i titoli 2D funzionino bene. vecchi preferiti Raggio della Morte Manta E il backman Edizione Campionato 2 Ha giocato perfettamente durante il test. Ma quando abbiamo provato a fare uno sforzo 3D Flipper FX3ha fallito completamente in CrossOver ed era più vicino a una riproduzione al rallentatore in Parallels Desktop.

Potresti avere più fortuna, a seconda dei giochi che ti piacciono di più. gta V, ad esempio, viene riprodotto a oltre 50 fps sull’M2. Ma questo è un gioco molto vecchio. Quindi, se vuoi eseguire una suite Windows esistente sul tuo MacBook Air, cerca una tariffa più semplice o titoli più alti che hanno diversi anni. Per ottenere gli ultimi giochi per Windows, procurati un PC.

Quindi: il MacBook Air M2 di Apple è adatto ai giochi?

Se pensi che il MacBook Air M2 sia buono per i giochi dipende dai giochi che ti interessano. Con i titoli AAA, ci sono problemi evidenti. Il dispositivo è abbastanza capace, ma l’ecosistema e il throttling lo deludono. Pochissimi giochi sono ottimizzati per il silicio Apple, le prestazioni sostenibili sono discutibili e persino gli annunci del WWDC di Apple erano un soffio della fine degli anni ’90, quando gli utenti Mac prendevano ogni possibile snippet, il che di solito significa ottenere alcuni giochi per Windows. Anni di ritardo, più soldi.

A proposito di soldi, per il prezzo dell’M2 Air puoi acquistare un computer più adatto ai giochi. Quindi acquistare Air principalmente per i giochi sarebbe una scelta strana. E se stai chiedendo più potenza pura e stai pensando di passare da un M2 Air a un M1 Pro o M1 Max, la sola differenza di prezzo ti darà una PS5, Xbox o Steam Deck. Quale di questi sarebbe più adatto per i giochi AAA.

OpenEmu Apple tramite Craig Granell

Ma nonostante ciò che i fanatici dei giochi potrebbero affermare diversamente, i titoli AAA non includono tutti i giochi e l’M2 MacBook Air, come abbiamo mostrato, supporta molti titoli divertenti. Quindi, se vuoi semplicemente giocare al gioco singolo per rilassarti, goderti una tariffa informale o un live streaming, o se non sei molto esigente in termini di giochi AAA, Air è servito. E se sei un fan dei giochi classici, OpenEmu rimane l’emulatore più raffinato e facile da usare disponibile sul desktop.