Il MacBook Pro da 14 pollici è più economico del 13 pollici: ottieni $ 400 di sconto all’inizio di questo Black Friday

proprio adesso , MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro (Si apre in una nuova scheda) In realtà è molto più economico del più basso MacBook Pro M2 da 13 pollici (Attualmente $ 1.699 (Si apre in una nuova scheda)). Questo è facilmente uno dei migliori offerte del black friday per laptop disponibile ora!

Sembra che l’affare sia finito su Best Buy, ma la vendita continua su Amazon fino a quando non esauriamo le scorte, quindi non perdere questo straordinario rapporto qualità-prezzo.

L’M1 Pro MacBook Pro 14 di Apple è perfetto come un laptop. Il laptop in questo accordo ha un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici (3024 x 1964), un chip Apple M1 Pro octa-core, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Per l’elaborazione grafica, ha una GPU a 14 core che lo rende adatto ai giochi.

nel nostro territorio M1 Pro MacBook Pro 14 Recensione, lodiamo il suo design elegante ed elegante, il display straordinario e l’ampia gamma di porte. Abbiamo assegnato all’M1 MacBook Pro 14 una valutazione complessiva di 4 stelle su 5 per le sue eccellenti prestazioni e durata della batteria. È il laptop Scelta dall’editore per utenti esperti.

Per testarne le prestazioni, abbiamo lanciato 70 schede aperte di Google Chrome, alcuni video di YouTube e uno stream Twitch. MacBook Pro non mostra segni di rallentamento. Nel nostro laboratorio, il MacBook Pro ha ottenuto un punteggio di 12.477 nel test delle prestazioni generali Geekbench 5.4, che batte la media di 4.906 per un laptop eccellente.

Con un peso di 4,7 libbre e un MacBook Pro da 14 x 9,7 x 0,6 pollici, il MacBook Pro da 16 pollici è sorprendentemente portatile. Per il collegamento di dispositivi esterni, sia il MacBook Pro 14 che il 16 hanno molte porte. Ottieni 3 porte Thunderbolt 4, 1 x HDMI, un lettore di schede SDXC, un jack per cuffie e un caricabatterie MagSafe.

A $ 400 di sconto, l’ultimo MacBook Pro di Apple è molto più facile sul portafoglio e ha il miglior prezzo. È una scelta saggia se desideri un potente laptop all-in-one per il college, l’editing video, il fotoritocco e la produzione musicale.