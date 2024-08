Il Maggiolino Volkswagen è ampiamente apprezzato come un classico, ma in Messico non è mai scomparso





Nel mondo odierno delle auto a guida autonoma, dell’accensione senza chiave e delle porte di ricarica, è difficile immaginare quanto… grande Una volta era un piccolo Maggiolino Volkswagen a due porte.

Ma in Messico, dove nel 2003 l’ultimo Maggiolino uscì dalla linea di produzione dello stabilimento principale della Volkswagen a Puebla, l’auto audace continua a vivere. Reinventato e rivitalizzato dal suo patrimonio culturale, il Messico è uno dei pochi luoghi rimasti in cui è ancora presente il sapore della febbre dello scarabeo.

L’esterno colorato e sinuoso dell’auto e il motore posteriore raffreddato ad aria la spinsero a un livello di fama e prestigio che nessuna auto a benzina avrebbe mai più raggiunto. Mentre nei nostri ricordi vagano bellissime storie sull’amata macchina, quello che è successo è successo Un tempo era l’auto più venduta al mondo Quasi tutte le auto sono scomparse dalle strade americane, consegnate ai musei automobilistici e alle mostre dei collezionisti.

Pattugliando le tentacolari strade di Città del Messico, attraversando le strazianti strade di montagna della Sierra Norte di Oaxaca e lavorando come un camion di cibo modificato che serve piatti messicani, Fucho, come è noto lo scarafaggio in Messico, non ha mai lasciato il palco.

Qualche istante prima di essere interrotto dal caratteristico ruggito del Fucho mentre arrivava al più grande evento della Volkswagen nello stato messicano centrale di Hidalgo, il presidente del club Exmi Volkswagen Jesús Delgado ha detto alla CNN: “Quando sento il motore Fucho, vedo mia moglie che mi saluta mentre si recava a “Negozi. Vedo l’eccitazione sul volto di mio figlio quando lo porto a fare le sue prime lezioni di guida.” La moglie di Delgado è morta di Covid nel 2020 e i suoi figli sono tutti cresciuti, ma secondo lui “i ricordi emotivi sembrano più reali quando è in macchina”.

Il primo Maggiolino arrivò sulle coste messicane nel 1954 come parte di una mostra per evidenziare la crescita industriale della Germania. Le vendite aumentarono lentamente negli Stati Uniti, ma la Volkswagen stava combattendo il sentimento antitedesco del dopoguerra nei confronti dell’auto, che era stata concepita sotto la direzione di Adolf Hitler nel 1934.

Hitler aveva affidato il compito di produrre un’auto piccola ed economica alla casa automobilistica Ferdinand Porsche, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale ne fermò la produzione commerciale. La produzione non riprese fino al 1945, quando le forze alleate scoprirono i resti di una fabbrica di automobili distrutta nel nord della Germania, dove un Maggiolino Volkswagen era parcheggiato tra le macerie.

Ci è voluta una scintilla di genialità da parte del dirigente pubblicitario ebreo-americano Julian Koenig per cambiare il corso della Volkswagen. Insieme al suo team di pubblicitari di Madison Avenue, Koenig lanciò la leggendaria campagna pubblicitaria minimalista “Think Small”, che spostò il pubblico americano dalle costose station wagon familiari e verso una nuova realtà di piccole auto più efficienti nei consumi e convenienti per le masse.

Ma nessuno avrebbe potuto prevedere l’improbabile evoluzione del Maggiolino in un’icona della controcultura e in una mascotte del movimento statunitense Flower Power.

Con lo scoppio della guerra del Vietnam, il Maggiolino divenne l’incarnazione di un potente movimento sociale nato dalle proteste contro la guerra in tutta l’America, e poi continuò a rappresentare “pace e amore” per tutta l’epoca, con il Maggiolino che arrivò in massa alle Festival di Woodstock del 1969. Il Maggiolino era un’auto sobria, impenitentemente semplice e un simbolo delle strutture anticapitaliste amorevolmente abbracciate dalle controculture hippie. È cresciuto, in molti modi, fino a rappresentare tutto ciò che la Germania nazista doveva odiare.

Nel 1972, era diventata l’auto più prodotta al mondo, sfruttando la popolarità del film Disney “The Love Bug” e una forte catena di fornitura che includeva un nuovo stabilimento a Puebla, in Messico, da dove veniva spedita in tutto il mondo.

Quando la VW decise di interrompere la produzione dell’auto nel 2003 a causa del calo delle vendite e del desiderio di costruire sostituti più moderni, il Maggiolino era stato costruito in Messico da più tempo di quanto fosse stato costruito in Germania.

Poco dopo l’annuncio, Lo riferisce la British Broadcasting Corporation (BBC). “È diventato chiaro che la sua eredità continuerà ad essere vibrante”.

Ma da allora, leggi più severe sul controllo dell’inquinamento atmosferico e l’aumento dei costi del carburante hanno gradualmente portato l’auto fuori dalle strade d’Europa e degli Stati Uniti, dove l’auto compie il suo ultimo, solenne capitolo lontano dagli occhi del pubblico, rimanendo un giocattolo per i ricchi e gli americani. famoso.

Nel 2016, l’attore Chris Pratt ha restaurato il suo Maggiolino del 1965, definendolo “un sogno guidare attraverso le colline di Hollywood”. Nello stesso anno, il comico Jerry Seinfeld vendette la sua auto bianca del 1960, dotata di un motore da 36 cavalli, per 121.000 dollari, stabilendo un record mondiale per la vendita di un Maggiolino. Tre anni dopo, la star di Hollywood Ewan McGregor spese più di 30.000 dollari per convertire il suo Maggiolino in un’auto completamente elettrica.

Ma in Messico non sei mai lontano dal vedere le curve distintive dell’auto originale e il rombo del motore posteriore.

Jose Luis, che restaura le Focuses da 40 anni, ha descritto come si è sentito “profondamente rattristato” quando è stata presa la decisione di interrompere la produzione dell’auto. “Sebbene i ricambi siano ora più costosi e più difficili da trovare, il desiderio delle persone di possederli e guidarli in Messico rimane lo stesso”, ha affermato.

Per la famosa artista visiva messicana Betsabe Romero, l’auto è stata uno strumento essenziale nella sua carriera. Nei suoi studi alla periferia di Città del Messico, Romero siede accanto a una delle cinque strutture cave di Fuzhou che presto unirà per creare un ponte che rappresenti il ​​viaggio dei migranti.

“L’auto di Fuzhou è un simbolo della nostra eredità con cui tutti possiamo identificarci”, ha affermato. “Ogni auto fa parte della storia del design; è una democrazia unica… Molte persone potrebbero avere un edificio preferito ma non lo sanno l’architetto o apprezza uno stile artistico ma non possono dirti chi o quando è stato costruito. Questo non è il caso di un’auto. Tutti abbiamo un edificio preferito e tutti abbiamo una storia da raccontare al riguardo.

Le moderne case automobilistiche devono affrontare un’enorme sfida nel creare un’auto che possa suscitare un simile livello di interesse globale, ma resta da vedere se lo status unico del Maggiolino Volkswagen potrà essere ricreato.