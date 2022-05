Il manager dei Bucks, Jon Hurst in Gara 3: “Questa non è stata una bella partita di basket e penso che il management abbia giocato un ruolo”

distanza dollari103-101 vittoria nel terzo gioco, I Celtics erano scontenti degli ufficiali di gioco.

Pensavano che Bucks fosse un portiere Vacanze Jrue commettere Celtici Proteggere Marco Intelligente In un tentativo da 3 punti a 4,6 secondi dalla fine, Smart si è meritato tre tiri liberi. L’allenatore e allenatore intelligente Emi Odoka ha discusso appassionatamente per la loro posizione in campo, ma i funzionari non sono stati d’accordo, assegnandogli invece solo due. Alla fine, Smart ha eseguito perfettamente il piano di gioco dei Celtics per segnare il primo e saltare il secondo per dare ai Celtics la possibilità di pareggiare, ma i loro sforzi non hanno avuto successo ei Bucks hanno concluso con una vittoria. Dopo la partita, i Celtics hanno continuato a difendere la loro causa.

“Ha raccolto la palla, si stava girando verso il suo tiro, entrambi i piedi. Non si può dire che sia stata una spazzata. Odoka ha detto. “Brutta chiamata, nessuna cattiva chiamata. L’ho visto di persona, ma l’ho visto anche nel film. È un’istantanea. Dopo aver iniziato a sparare, ha subito un fallo durante la salita. Brutta chiamata persa. “

Domenica ha rilasciato il proprio campionato L’ultimo rapporto ufficiale di 2 minuti su Game 3 Ha elencato il fallo come una chiamata corretta confermata, aggiungendo: “Holiday (MIL) commette fallo chiamando le braccia Smart (BOS) prima che porti la palla verso il canestro. Un fallo personale è dichiarato fallo”.

Sebbene la sequenza finale abbia attirato l’attenzione, non sembrava che l’unico problema di Boston fosse la gestione di Gara 3. Mentre era nei media post-partita, Odoka ha notato la natura altamente fisica della partita di sabato e la sua convinzione che dovrebbe essere lui l’unico lamentarsi con i responsabili, non con i suoi giocatori.

“Se lo chiameranno così, costantemente su entrambe le estremità, dobbiamo giocarci e non parlare di chiamate e tornare”, ha detto Odoka.

L’idoneità al gioco è sempre stato un argomento nella sala multimediale dei Bucks anche dopo Gara 3, ma Mike Budenholzer non era l’allenatore dei Bucks. Né Giannis Antikonmo ha deciso di spingere la questione della nomina Quando l’occasione si presenta ai giornalisti. Tuttavia, Holiday ha scelto una tattica diversa quando gli è stato chiesto della capacità di Antetokounmpo di segnare in modo efficiente 42 punti giocando in modo coerente attraverso il contatto.

“Questo è quello che fa, a dire il vero”, ha detto Holiday. “Abbiamo fatto solo metà dei loro tiri liberi, ma è stata una bella partita fisica. Non lo so. Due squadre agguerrite, due squadre che amano sedersi e giocare in difesa. Immagino che sarà così per il resto la serie.”

E a quanto pare, Holliday non era solo in questa sensazione.

I Bucks, come organizzazione, non erano contenti di molte cose relative ai compiti di gestione in Gara 3, inclusa la varianza nei tiri liberi – 34 per Boston, 17 per Milwaukee – e i 17 tiri liberi dei Celtics negli ultimi 16 :33 della partita (11 volte nel quarto quarto), mentre i Bucks non hanno effettuato un solo tiro libero nello stesso periodo.

“Lo dico onestamente: rispetto il fatto che, alla fine della giornata, sia un lavoro duro, giusto? Non potrei fare il loro lavoro”, ha detto domenica sera il direttore generale dei Bucks John Hurst in un’intervista esclusiva a You Can’t Do Il loro lavoro. l’atleta. “La gestione è dura, proprio come è difficile giocare e allenarsi, e penso che tutti abbiamo un livello per cercare di migliorare e migliorare. Alla fine della giornata, questo è ciò che ha attirato la mia attenzione. Dobbiamo migliorare. Quello non è stato un buon gioco di basket, e penso che il management abbia giocato un ruolo in questo”.

Mentre Holiday e Antetokounmpo hanno accennato ai sentimenti della squadra nei confronti dell’arbitro durante la partita e subito dopo la partita, l’opinione dell’organizzazione è diventata coerente una volta che sono stato in grado di rivedere le statistiche e rivedere il nastro di gioco per quella che era una delle partite più fisiche . Giochi nella memoria recente.

“Quando inizi a guardare i numeri, è molto scandaloso”, ha detto Horst. “E penso che i nostri giocatori e quelli di Boston meritino solo di affrontarlo, guardarlo e ottenere qualche miglioramento”.

“Capisco quanto sia difficile il compito e le cose che accadono, ma vuoi solo un gioco equo alla fine della giornata. Penso che le statistiche parlino davvero da sole”.

Parlando con l’atletaHorst ha condiviso alcuni punti che hanno reso il punto di vista della squadra.

Elenco delle statistiche condivise con l’atleta, è iniziato con la varianza generale dei tiri liberi per entrambe le squadre, ma includeva maggiori dettagli nella varianza dei tiri liberi del quarto quarto. Ad esempio, utilizzando i dati di tracciamento, i Bucks hanno affermato che i Celtics hanno tentato 11 tiri liberi su 14 drive nell’ultimo trimestre, mentre i 10 drive dei Bucks hanno prodotto zero tiri liberi.

La classifica Bucks includeva anche una serie di statistiche per i singoli giocatori:

Nei primi tre quarti, Antetokounmpo ha preso 12 tiri nella vernice e ha tentato 12 tiri liberi. Nel quarto quarto, Antetokounmpo ha preso otto tiri nella vernice ma non ha tentato un tiro libero.

Holiday è diventato il primo giocatore dal 1993 a effettuare 30 tiri in un playoff e a non tentare un solo tiro libero. Holiday ha fatto 14 dei suoi 30 scatti con la vernice.

Entrambi sono Derek White (otto) e Jaylyn Brown (11) Registrato un playoff a partita singola alto sui tentativi di tiro libero. Il bianco ha effettuato sei scatti in totale e solo due di quei colpi sono arrivati ​​​​in vernice.

“Jrue Holiday, 30 tentativi di tiro sul campo, non è che questo ragazzo sia appena saltato”, ha detto Horst. “È un grande portiere, fisico, forte e, tra l’altro, è anche il ragazzo d’élite che ha segnato la serie positiva. Voglio dire, è in cima, qualunque cosa, l’80° percentile, il 90° percentile nei tiri liberi in questa stagione, probabilmente da qualche parte intorno a quello per tutta la sua vita professionale.

“Per aver effettuato 30 tiri – il che è fantastico, mi congratulo con Puppy per aver fatto tutto il possibile per aiutare la nostra squadra a vincere ieri, e sentiva che doveva essere così deciso e aggressivo – ma per non avere tentativi di tiro libero, questo si distingue ancora . . “

Mentre i numeri complessivi hanno attirato la maggior parte dell’ira del dollaro, hanno anche escluso un gioco specifico che i funzionari non hanno giustificato nel secondo trimestre.

Con il cronometro che si avvicina al possesso, Grayson Allen Prova a sparare a 3 gradini Robert Williams, ma viene bloccato nella zona posteriore. Mentre Allen corre per inseguirlo, lui e Jason Tatum Impigliato in una lotta per la palla vagante, Allen ha afferrato la mano destra di Tatum. La chiamata ha inviato Tatum sulla Terra, ma il gioco è continuato. Allen ha passato la palla a Holiday, che ha tentato la Gara 3 sulla fascia destra mentre Allen ha rotto il vetro d’attacco.

Quando il colpo di festa è passato attraverso la rete, Concessione Williams Attraversò il corridoio e lanciò una spalla ad Allen, facendolo cadere a terra.

“Queste sono partite difficili. Il basket dei playoff è difficile. Tutto il basket è difficile”, ha detto Hurst. “E penso, in generale, che la forza fisica del gioco e il modo in cui ogni squadra gioca sia stato vantaggioso per entrambe le squadre. Penso che alla gente piacerebbe guardarlo. Ed è un divertente marchio di basket.

“Ma vorrei solo dire, so che stanno meditando su se stessi perché sono bravi nel loro lavoro, ma suonare Grant Williams su Grayson, è gratuito. Tutti quelli che hanno visto quella recita sanno che era pericoloso. Grayson ha sofferto la scorsa notte . Ha fatto male di nuovo. Stamattina. Penso che giocherà in Gara 4, ma è stato un gioco pericoloso. Era un gioco che non era il basket. Ed è gratuito. “

L’esame fisico di Allen da parte di Grande Williams è stato ingiustificato e in gran parte non discusso dopo la partita, ma il gioco è stato interrotto con Horst il giorno dopo e ha esemplificato il tipo di gioco che Bucks credeva avesse superato la linea dei playoff fisici. Con due squadre concentrate su una difesa forte, il gioco fisico continuerà, ma solo il tempo dirà se i responsabili consentiranno alle difese di essere completamente fisiche in futuro, soprattutto ora che entrambe le squadre hanno sollevato preoccupazioni al riguardo.

