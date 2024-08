Il Manchester City ha trovato un accordo con Ilkay Gundogan per il trasferimento a parametro zero dal Barcellona

Il Manchester City e Ilkay Gundogan hanno raggiunto un accordo completo per quanto riguarda il rinnovo del contratto del tedesco con il club rivale della Premier League inglese.

Gundogan (33 anni) firmerà con il Manchester City un contratto di un anno, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. Lascerà il Barcellona a parametro zero, appena un anno dopo essersi unito alla squadra in seguito alla scadenza del suo contratto con il Manchester City nel giugno 2023.

Per facilitare questo passaggio, Gundogan ha rinunciato al restante stipendio del suo contratto biennale con il Barcellona. Il suo contratto è iniziato al terzo anno della scorsa stagione, quando ha partecipato a più del 60% delle partite della squadra.

Gundogan è arrivato al Barcellona la scorsa estate, collezionando 36 presenze nella sua prima stagione, ma gli è stato detto che non faceva parte dei piani del nuovo allenatore Hansi Flick dopo che il tedesco ha sostituito Xavi all’inizio di questa estate. L’atleta I rapporti di martedì affermavano che il Manchester City è il candidato più importante per garantire il ritorno di Gundogan, poiché il centrocampista ha parlato con Pep Guardiola di un possibile ritorno al Manchester e l’allenatore ha dato il via libera al trasferimento.

Gundogan ha partecipato a 188 partite nel suo primo periodo con il Manchester City, vincendo il titolo della Premier League inglese cinque volte, la FA Cup due volte e la Champions League una volta.

Il Manchester City ha avuto un’estate tranquilla poiché il nazionale brasiliano Savinho è stato l’unico acquisto in prima squadra dopo la partenza di Julian Alvarez per l’Atletico Madrid.

Hanno battuto il Chelsea nella partita di apertura della nuova stagione di Premier League, e sabato affronteranno i nuovi arrivati ​​dell’Ipswich Town.

Gundogan ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale con la Germania all’inizio di questa settimana, dopo aver capitanato la Germania ai Campionati Europei svoltisi in casa all’inizio dell’estate.

(Sean Botterill/Getty Images)