Il margine di profitto di Tesla è danneggiato dagli sconti e dalle enormi spese per l’intelligenza artificiale

La società ha lanciato offerte simili in Germania, sede dell’unica fabbrica automobilistica europea di Tesla. Le offerte includevano un finanziamento allo 0% su quattro anni per gli acquirenti di un nuovo Modello Y a trazione integrale a lungo raggio acquistato durante il trimestre.

Tesla ha iniziato ad offrire un prestito quinquennale senza interessi per stimolare le vendite dei suoi veicoli elettrici in Cina ad aprile. L’offerta avrebbe dovuto durare fino alla fine di luglio, ma martedì l’azienda, secondo un comunicato stampa, l’ha nuovamente estesa. un report Da CnEVPost, un sito di notizie sui veicoli elettrici con sede a Shanghai.

Tesla ha detto nella sua dichiarazione: Gruppo di investitori Il calo dell’utile operativo è dovuto in parte a un prezzo di vendita medio inferiore e a minori consegne dei suoi migliori veicoli elettrici. I ricavi del settore automobilistico sono diminuiti del 7% rispetto all’anno precedente, il secondo calo consecutivo, a causa dell’intensificarsi della concorrenza, in particolare in Cina.

“L’accessibilità rimane una priorità assoluta per i clienti”, ha affermato Vaibhav Taneja, direttore contabile di Tesla, in occasione della richiesta di utili della società. “In risposta, nel secondo trimestre abbiamo offerto interessanti opzioni di finanziamento per compensare i tassi di interesse persistentemente elevati”.

Tesla sta subendo colpi da entrambe le parti. Le spese aumentano man mano che l’azienda investe in infrastrutture di intelligenza artificiale, che secondo Musk sono necessarie per trasformare le auto elettriche Tesla in auto a guida autonoma, sviluppare robot simili a quelli umani in grado di svolgere lavori di fabbrica e altro ancora.

Tesla ha dichiarato che il suo margine operativo rettificato è sceso al livello più basso in tre anni, dopo essere stato inferiore alle stime di Wall Street per gli utili del secondo trimestre martedì, scendendo al 14,4% dal 18,7% di un anno fa. Si tratta del quarto trimestre consecutivo di contrazione.

“Ora offriamo tassi di finanziamento molto competitivi nella maggior parte del mondo. Questo è il momento migliore per acquistare una Tesla. Voglio dire, se stai aspettando in disparte, vieni a prendere la tua auto”, ha detto Taneja.

Sebbene Tesla ritenga che il mercato dei veicoli elettrici sia diventato molto più competitivo rispetto al passato, sta anche cercando di spingersi verso il futuro e tenere il passo con aziende come alfabeto Waymo è nel mercato dei robotaxi. Oltre agli ingenti investimenti nella guida autonoma, c’è il progetto del robot umanoide Optimus, che secondo Musk trasformerà Tesla in un’azienda dal valore di decine di trilioni di dollari.

Questi sforzi richiedono data center pieni di unità di elaborazione grafica (GPU). Nvidia Anche le spese operative di Tesla sono aumentate del 39% rispetto all’anno precedente nel secondo trimestre, raggiungendo i 2,97 miliardi di dollari. Le spese in conto capitale per le infrastrutture AI nel trimestre sono state di 600 milioni di dollari.

Musk ha detto durante la chiamata che la società “raddoppierà i suoi sforzi nello sviluppo di Dojo”, il suo supercomputer, “per poter competere con Nvidia”.

Musk aveva precedentemente promesso di costruire un supercomputer Dojo del valore di 500 milioni di dollari a Buffalo, New York. L’azienda sta ora costruendo un’ala nella sua fabbrica di Austin, in Texas, per ospitare anche un data center.

“Penso che non abbiamo altra scelta perché la domanda per Nvidia è così alta, e ovviamente il loro impegno principale è aumentare il prezzo delle GPU fino a raggiungere il livello sopportabile dal mercato, che è molto alto”, ha detto Musk “Quindi penso che lo faremo Dobbiamo davvero far funzionare il dojo, e lo faremo.” “.

Per gli investitori preoccupati per i margini di profitto, tutto ciò può sembrare di cattivo auspicio. Ma Musk ha sottolineato martedì che gli azionisti concentrati sui risultati a breve termine si trovano nella compagnia sbagliata. Ha descritto i problemi attuali come “rumore”.

Musk ha detto che Tesla terrà un evento per svelare il Robotaxi il 10 ottobre, due mesi dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Ha detto che sarebbe “scioccato” se Tesla non offrisse corse a guida autonoma entro il prossimo anno. Insieme a un “robotaxi personalizzato” o CyberCab, Musk promette da anni che Tesla trasformerà le auto elettriche esistenti dei suoi clienti in veicoli a guida autonoma attraverso aggiornamenti software.

Gli aggiornamenti aggiungeranno funzionalità e miglioreranno le capacità del software di assistenza alla guida, che oggi è commercializzato come Full Self-Driving Supervised. Tesla ha anche un nuovo componente hardware AI5 che dovrà aggiungere alle sue auto elettriche per trasformarle in auto a guida autonoma che non richiedono un essere umano pronto a sterzare o frenare in ogni momento.

“L’ho già detto in queste chiamate: il valore di Tesla sta in gran parte nell’autonomia. Queste altre cose sono fastidiose rispetto all’autonomia. Quindi consiglio a chiunque non pensi che Tesla risolverà il problema dell’autonomia del veicolo di non detenere azioni Tesla, “, ha detto Musk.

Egli guarda: Tesla ha molto da dimostrare