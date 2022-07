Il marito di Hilary Duff, Matthew Kuma, prende alla griglia Candice Cameron Bure su TikTok

Jojo Siwa non è l’unica celebrità Dopo Candice Cameron Bure.

Il marito di Hilary Duff, Matthew Koma, ha brindato alla star di “Full House” tramite TikTok durante il fine settimana e l’ha invitata a uscire Per un video in stile selfie ha pubblicato di se stessa con indosso abbigliamento ispirato al 4 luglio Sullo sfondo è stato mostrato anche “Born in the USA” di Bruce Springsteen.

“Sì, che canzone stai suonando? Sì, parla dei veterani che tornano a casa dal Vietnam e vengono trattati in quel modo. Sì, non si tratta del 4 luglio”, Koma, 35 anni, Detto in 9 secondi TikTokun duetto con il video che Cameron Bure ha condiviso durante il National Day all’inizio di questo mese.

“Voglio dire, dai, ti aspetti qualcosa di meno da me?” Nella clip originale, l’attrice, 46 anni, ha affermato di apparire con una maglietta “God Bless America” ​​e un cappellino da baseball “God is Good”.

Poi ha riso di gioia prima di aggiungere: “Buon 4 luglio!”

Il marito di Hilary Duff, Matthew Koma, ha brindato a Candice Cameron Bure tramite TikTok durante il fine settimana, dopo che JoJo Siwa l’ha definita “la più rude” che abbia mai incontrato. tic toc

La canzone che definisce l’era di Springsteen ha già un significato di fondo più oscuro della melodia ottimista, punteggiato dal ritornello innegabilmente sexy che suona in sottofondo di TikToks, come potresti suggerire.

Il cantante 72enne ha pensato alle origini della canzone mentre parlava decenni fa intervista televisiva.

“Quella canzone si inserisce in un certo contesto sociale. Il paese virò a destra e i repubblicani dell’epoca stavano praticamente cercando di cooptare qualsiasi cosa americana”, ha spiegato. “Born in the USA” era una canzone ribelle. “

La star di “Fuller House” ha attirato la presa in giro di Kuma per la sua apparente ignoranza riguardo al contraddittorio messaggio patriottico di “Born in the USA” di Bruce Springsteen immagini di GC

Di recente, nell’ultimo episodio del podcast “Rebels: Born in the USA”, condotto da Barack Obama in associazione con un nativo del New Jersey, Springsteen ha spiegato in dettaglio come farlo Il brano esprime l’onesta contraddizione sull’identità americana.

“Questa è una canzone sul dolore, la gloria e la vergogna dell’identità e del luogo”, ha detto l’icona della musica, riferendosi a come i testi raccontano la storia di un veterano del Vietnam che torna dalla guerra, solo per ritrovarsi alle prese con il suo paese. Patriottismo personale sulla scia del suo servizio.

“Quindi è un ritratto complesso del Paese. Il protagonista è qualcuno che è stato tradito dalla sua nazione eppure sente ancora un profondo legame con il Paese in cui è cresciuto”, ha continuato Springsteen.

Particolarmente adatto all’opposizione di Kuma alla decisione di Cameron Bure di inserire la canzone nel suo TikTok, Springsteen ha anche espresso i suoi pensieri sul “perché la canzone è stata personalizzata”.

La musicista è sposata con Hilary Duff dal 2019. Getty Images per l’adozione

“Uno perché era così potente; il secondo motivo era che le sue immagini erano principalmente americane”.

“Ma ti ha chiesto di tenere contemporaneamente due idee contraddittorie nella tua mente: che puoi essere molto critico nei confronti della tua nazione ed essere molto orgoglioso della tua nazione allo stesso tempo. E questo è qualcosa che vedi che è dibattuto fino ad oggi”.

Cameron Bure ha fatto notizia da quando Siwa l’ha chiamata sull’app. Getty Images per GLAAD; Getty im

Il post di Kuma è arrivato pochi giorni dopo che Jojo Siwa ha definito Cameron Bure la “celebrità più scortese” che abbia mai incontrato.

in Video che ho ricevuto a pagina 6L’ex diciannovenne di “Dance Moms” ha confermato di aver ricevuto una telefonata con Cameron Bure per parlare di lei da allora, ma afferma che l’attrice non è stata coinvolta Pieno di La storia quando l’ho menzionata ai fan sui social media.