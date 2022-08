Il marito di Miranda Lambert è rimasto sbalordito dopo aver visto l’abito audace della cantante country

“Hearst Magazines e Yahoo possono guadagnare commissioni o entrate su determinati articoli tramite i link sottostanti.”

Miranda Lambert Godersi l’estate con suo marito Brendan McLoughlin. A giudicare dall’aspetto, la coppia trascorreva del tempo di qualità insieme facendo varie attività, tra cui fare viaggi su strada e vestirsi per una serata fuori.

Il 24 agosto, i due hanno partecipato al 15° gala annuale ACM Honors, dove Miranda è stata onorata per la sua dedizione a più di due decenni di musica country. Ma prima di camminare sul tappeto rosso, lo era Cantante di Actin Up Pubblica un video al suo Instagram. Miranda sembrava radiosa in un mini abito arancione brillante. Ha abbinato il look con un paio di scintillanti tacchi a spillo e una clutch dorata abbagliante. La cantante country ha sfoggiato l’ensemble con collane e orecchini pendenti. Inoltre, si è acconciata i capelli in onde e ha aggiunto un rossore rosa sulle guance.

“#ACMhonors night! 🧡brendanjmcloughlin”, ha sottotitolato il video su Instagram.

Sebbene il brano fosse breve e carino, gli spettatori potevano dire che l’ex agente di polizia era innamorato di sua moglie da tre anni. Mentre i due ballavano fuori casa, lui sorrise a Miranda e le piantò subito un dolce bacio sulla guancia.

Non appena i fan hanno notato l’intima interazione della coppia, non hanno potuto fare a meno di entusiasmarsi per la tenera reazione di Brendan.

Credito immagine: Jason Kempin – Getty Images

Un fan ha scritto nella sezione dei commenti di Instagram: “Credo nell’amore, sono così felice quando ti ama. È pazzo di te. Ci dà il buon esempio qui”. Io, “Un altro seguace”. Letteralmente brillante”, ha detto un’altra persona del vestito di Miranda.

È bello vedere che i due sono ancora innamorati dopo il loro matrimonio a sorpresa nel gennaio 2019. Anche Brendan non ha paura di fare tutti i complimenti, come ha fatto parlando con lui Intrattenimento stasera Sul principale successo di carriera del musicista “Geraldine”.

“[I’m] “È un tale onore essere in piedi accanto a lei e guardarla fare quello che fa”, ha detto all’outlet mentre camminava sul tappeto rosso.

