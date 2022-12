Il Marocco mette a segno un’altra stordimento, eliminando il Portogallo e mettendo fine alla corsa di Ronaldo

DOHA, Qatar — La prima Coppa del Mondo del mondo arabo è iniziata con uno shock quando l’Arabia Saudita ha battuto l’Argentina in una partita del primo turno, mandando ondate di gioia in una regione priva di giganti del calcio.

Il torneo in Qatar arriva alla fase finale con un’altra sorpresa: sabato il Marocco ha battuto il Portogallo diventando il primo paese dell’Africa e del mondo arabo a raggiungere le semifinali.

Il Marocco si unisce al Portogallo – e alla sua superstar Cristiano Ronaldo – nell’elenco delle principali nazioni europee che sono uscite inaspettatamente dalla Coppa. Dopo aver eliminato squadre come Belgio, Spagna e ora Portogallo senza subire gol, il Marocco è in finale come mai prima d’ora nella competizione per il più grande premio del calcio.

“Pizzicami, credo di star sognando”, ha detto dopo la partita Yassin Bouno, meglio conosciuto come il portiere marocchino Bono. “Questi momenti sono fantastici, ma siamo qui per cambiare la mentalità. Con questo complesso di inferiorità, dobbiamo sbarazzarcene. Il giocatore marocchino può affrontare qualsiasi competizione nel mondo. Le generazioni dopo di noi sapranno che possiamo fare miracoli .

I giocatori provenienti dall’Africa e dal mondo arabo hanno giocato a lungo nei campionati di calcio di alto livello in Europa e altrove, e come molti atleti che detengono la cittadinanza in più di un posto, molti giocano per squadre diverse da quella di nascita. Ma le squadre nazionali in Africa hanno finora faticato a lasciare il segno verso la fine del torneo.

Il marocchino Youssef N-Nessiri ha segnato la vittoria contro il Portogallo con un colpo di testa. debito… Martin Meissner/Associated Press

Nella rosa di 26 uomini del Marocco, Secondo il conteggio della FIFA, solo 12 sono nati in Marocco, il tasso più basso del torneo. Altri sono di origine marocchina ma sono nati in Spagna, Canada, Francia, Paesi Bassi e Belgio. Anche altre squadre in Africa hanno attratto giocatori se non hanno legami familiari con le loro squadre.

Tuttavia, la corsa da favola del Marocco ha visto milioni di arabi, musulmani e nordafricani unirsi dietro la stessa squadra per evitare di guardare la partita.

Quel tifo frenetico è stato messo in mostra all’interno dello stadio Al Thumama, che per 90 minuti (e otto minuti di recupero mozzafiato) ha assomigliato a un angolo di Casablanca, Rabat o Marrakesh. Ogni periodo di possesso portoghese è stato accolto con fischi penetranti e ogni incursione marocchina nella direzione opposta è stata accolta con il tipo di applauso rauco che minacciava di tirare la palla nella porta portoghese.

Mentre il Marocco celebra la sua vittoria e contempla la prossima tappa del suo magico viaggio – affrontare l’Inghilterra o la Francia nella semifinale di mercoledì – La decisione segna quasi la fine di un’era.

Ronaldo è arrivato in Qatar come una delle figure più famose al mondo, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Ma è arrivato come un cattivo turista, ha bruciato i suoi ponti ed è stato scaricato dal suo club, il Manchester United. Ha trovato il suo posto nella formazione titolare del Portogallo, una posizione che aveva ricoperto per quasi due decenni, sotto esame e poi rimosso quando il Portogallo ha raggiunto gli ottavi di finale.

Contro la Svizzera, Ronaldo ha visto il suo giovane sostituto Gonzalo Ramos annunciarsi con una splendida tripletta, affermandosi immediatamente come il successore dell’attaccante del Benfica.

Ma contro il Marocco, con una volontà di ferro che è stata spezzata solo ancora una volta in questo Mondiale, Ramos e le mura del fischio portoghese hanno raggiunto un picco febbrile e sono rimasti lì. Ronaldo è salito sul palco a 40 minuti dalla fine, una piattaforma per prepararsi a un atto eroico, un momento cinematografico finale in una carriera piena di momenti cinematografici.

Ronaldo non è riuscito a piegare la Coppa del Mondo alla sua volontà in una fase offensiva che ha caratterizzato una linea di quattro attaccanti che cercano di abbattere gli avversari marocchini. Ha corso, ha inseguito le palle, ha saltato per portare la testa alle palle, ha cercato di trovare angoli di tiro, ha cercato di trovare di tutto e di più per rompere la barriera marocchina in maglia rossa.

Così sono i suoi compagni di squadra. Ma niente ha funzionato. I tiri sono stati bloccati e sono stati effettuati contrasti mentre il numero dei marocchini sembrava aumentare di fronte alle ondate implacabili di attacchi portoghesi.

Il gol di N-Neziri ha reso il Marocco la prima squadra africana a qualificarsi per le semifinali della Coppa del Mondo. debito… Martin Meissner/Associated Press

Il Portogallo non è riuscito a rompere la palla come il Marocco in quel primo tempo – Nesiri.

L’attaccante alto ha perfezionato la sua corsa, incontrando il cross sicuro di Yahya Attiat Allah una frazione di secondo prima che il portiere Diogo Costa ci mettesse una mano.

È stato dopo quel gol che il Marocco ha abbassato la difesa per l’unica volta della partita, permettendo alla palla di avvicinarsi pericolosamente alla sua porta. Il Portogallo ha quasi pareggiato a quel punto quando il centrocampista Bruno Fernandes ha sparato un tiro da un’angolazione improbabile che si è schiantato sulla traversa.

Era abbastanza vicino da permettere al Marocco di raggiungere il Portogallo. Si è riorganizzato e ha creato una barriera impenetrabile che ha spinto la competizione sempre più lontano.

Ci saranno quasi incidenti; È il Portogallo. Infine c’erano le sfide soffocanti, con gli arti distesi che deviavano le palle. E poi, quando quelli non bastavano, c’era Bono, un portiere marocchino che prendeva il nome da una rockstar che si rifiutava di segnare.

Negli ultimi minuti della partita, il Marocco è stato ridotto a 10 uomini, con il subentrato Walid Chetira che ha ricevuto due cartellini gialli in rapida successione. Ma il Marocco ha rifiutato di essere influenzato. Gli ultimi secondi sono stati una sfocatura giocata contro un fischio che minacciava di far sanguinare le orecchie. Poi è arrivato il fischio decisivo.

Mentre i suoi compagni di squadra cadevano in ginocchio, Ronaldo ha spazzato via gli auguri di due giocatori marocchini e si è diretto verso il tunnel, asciugandosi le lacrime con la maglia. Il Marocco, travolto da Bedlam, ha raccolto un’energia finale per iniziare celebrazioni che vivranno a lungo nella memoria. Quando il viaggio è iniziato il mese scorso, la squadra si è lanciata contro i suoi tifosi dietro un obiettivo che si rifiutava di essere violato, mungendo un momento che solo il membro più fiducioso della sua squadra avrebbe potuto ritenere possibile.

Mentre un eroe può lasciare la più grande arena di calcio, la Coppa del Mondo ha creato una squadra di eroi per il mondo arabo. Il Marocco non è pronto a dire addio.

Ida Alami Reportage fornito da Rabat, Marocco.