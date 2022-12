Il membro dei BTS Jin inizia il servizio militare nell’esercito sudcoreano

Commenta questa storia Sospensione

SEOUL – Il cantante K-pop Jin, il membro più anziano della boy band sudcoreana BTS, ha iniziato il suo servizio militare martedì, diventando il primo membro del gruppo a farlo – con grande dispiacere di milioni di suoi fan. La sua agenzia, HYBE, ha detto che Jin, il cui vero nome è Kim Seok Jin, è stato portato in aree militari, senza fermarsi a salutare, “per evitare che si verificasse un affollamento in caso di incidente”. Le autorità hanno allestito una “sala operativa” per monitorare eventuali rischi per la sicurezza posti dalla folla di fan attesi per salutare la loro star.

Circa 270 poliziotti antisommossa sono stati dispiegati e le ambulanze erano in attesa intorno al principale centro di addestramento al reclutamento, dove Jin entra nel campo di addestramento in Una divisione in prima linea nella contea di Yeoncheon, al confine con la Corea del Nord.

Il reclutamento di celebrità coreane attira spesso fan e giornalisti che cercano di intravedere le stelle prima che lascino la scena pubblica per quasi due anni. Dozzine di giornalisti e fotografi aspettano da martedì l’arrivo di Jane. Tuttavia, i fan erano assenti dopo che Jin aveva detto all'”Esercito dei BTS” – il nome ufficiale per i milioni di fan della band – che non sarebbe venuto.

Invece, il centro di addestramento era fiancheggiato da stelle filanti colorate che tifavano per la star del K-pop, tra cui bandierine trasportate da palloncini giganti nel cielo. Uno degli striscioni diceva: “Kim Seok-jin, sei stato uno scienziato per noi”. READ Sì, sì, annuncia i primi spettacoli americani in tre anni

Il giorno dell’iscrizione al centro di addestramento è solitamente occupato dalle reclute e dalle loro famiglie che si scambiano commoventi addii. Il cantante trentenne si unisce al campo di addestramento con un gruppo di circa 200 altre reclute, molte delle quali più giovani di lui.

Tutti gli uomini sani della Corea del Sud di età compresa tra i 18 e i 28 anni devono servire almeno 18 mesi nelle forze armate del paese, ma le star del K-pop riconosciute dal governo come Jin possono rinviare il loro servizio fino all’età di 30 anni.

Il rubacuori del K-pop ha suscitato scalpore sui social media quando ha rivelato la sua testa appena rasata. L’esercito sudcoreano mantiene rigidi standard di toelettatura, comprese le norme sulla lunghezza dei capelli. “È più carino di quanto pensassi”, ha detto domenica in un messaggio inviato alla comunità dei fan di Weverse.

Jin subirà un corso di addestramento di base di cinque settimane fisicamente impegnativo prima di essere assegnato a un’unità militare. I tirocinanti dell’esercito imparano abilità di base come camminare, sparare e lanciare una granata.

Gli altri sei membri del BTS dovrebbero adempiere ai loro progetti di impegni in base ai loro programmi individuali. I BTS, acclamati come il più grande gruppo maschile del mondo, hanno in programma di riunirsi come gruppo nel 2025 dopo aver completato il loro servizio. Hanno viaggiato fino alla città di confine di Yeoncheon con Jin per salutarlo di persona, secondo HYBE.

Jin ha fatto il suo debutto da solista ad ottobre con il singolo “The Astronaut”, che ha venduto oltre 1 milione di copie. READ La nuova vivace versione di Biancaneve dà una prima occhiata al D23