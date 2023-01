Il mercato azionario sta crescendo mentre la tecnologia avanza prima di questi grandi rapporti sugli utili

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Gli investitori attenderanno con impazienza un’enorme settimana di guadagni, guidati da… Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) E Boeing (Laureato).







Il rally del mercato azionario si è attenuato a metà settimana, con i principali indici che sono scesi al di sotto delle principali medie mobili. Ma sono rimbalzati di nuovo venerdì, in particolare il Nasdaq e i titoli tecnologici. Il Nasdaq, in ritardo nel 2022, ha guidato gli indici delle big cap nel 2023 quando i nomi della crescita tecnologica sono tornati a favore.

Il recente calo ha offerto a molti titoli l’opportunità di prendere una pausa, forgiando maniglie o altre nuove opportunità di acquisto.

Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione, ma dovrebbero diffidare delle nuove operazioni. Il rally del mercato ruota attorno a livelli critici. La stagione degli utili può scuotere indici e settori specifici, nonché singoli titoli.

Centinaia di aziende lo riferiranno la prossima settimana. Ecco 10 rapporti sugli utili da tenere d’occhio: Tesla, Microsoft, Boeing e… servizio ora (proprio adesso), chevron (CVX), Visa (Quinto) E Carta di credito MasterCard (del Maestro), così come giganti di chip e ingranaggi ASML (ASML), Ricerca L (LRCX) E KLA Corp. (KLAC).

Questi rapporti forniranno informazioni sui rispettivi settori e possono avere un impatto significativo sul mercato nel suo insieme. Le azioni Tesla e Microsoft hanno ancora molto lavoro di riparazione da fare, mentre Boeing è teso. Il titolo potrebbe ora essere vicino a un forte ingresso anticipato. Le azioni CVX, Visa e Mastercard sono tutte vicine agli acquisti. Così fanno LRCX e KLA, mentre ASML è un po’ più sfuggente.

Lo stock KLAC si trova a Grande tappo IBD 20. Stock Microsoft e ASML in azione Leader a lungo termine di IBD.

Le azioni Microsoft, Boeing, Chevron e Visa sono tutte componenti di Dow Jones.

Il video incorporato in questo articolo esamina una settimana importante nel mercato e nell’analisi etsy (ETSY) e LRCX Stock e ServiceNow.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures per S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha subito un’inversione al ribasso mercoledì ed è sceso ulteriormente giovedì, ma si è concluso relativamente bene.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,7% nell’ultima settimana Commercio di borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,7%. L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,55%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dell’1,1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 3 punti base al 3,48% venerdì. Il rendimento settimanale è stato del 3,37%, il livello più basso in quattro mesi.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio scaduti a febbraio sono saliti dell’1,8% a 81,31 dollari al barile. Il contratto di marzo, il nuovo contratto del petrolio greggio di quasi un mese, è terminato a $ 81,64.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è sceso dell’1% la scorsa settimana. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è aumentato dell’1,45%, con le azioni MSFT e ServiceNow che sono entrambe grandi partecipazioni. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dello 0,7%. Il titolo ASML è una grande holding, insieme a LRCX, KLAC e TER.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento dell’1,4% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF)ARKG) ha perso l’1%. Il titolo TSLA rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. In effetti, l’Arca di Cathie Wood ha ricaricato le sue partecipazioni azionarie Tesla negli ultimi mesi.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dello 0,5% dopo un significativo aumento settimanale. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è sceso di quasi il 3%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei(In aumento solo dello 0,35%, ma in forte aumento nel 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF)XHB) è sceso del 2,4%.

Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è aumentato dello 0,7%, il suo sesto aumento settimanale consecutivo. Le azioni Chevron sono un punto fermo. Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è sceso del 2,1%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è sceso dell’1,1%, il sesto calo in sette settimane.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Principali guadagni

I guadagni di Tesla sono dovuti mercoledì sera. Gli investitori si aspettano che gli utili aumentino del 34% e le entrate del 39%. Questo sarà il primo trimestre in cui la crescita dei ricavi supererà gli utili, un primo segnale di pressione sui margini.

L’attenzione si concentrerà probabilmente sulle prospettive, soprattutto sulla scia dei massicci tagli dei prezzi in tutto il mondo a partire dal 2023. Tesla si atterrà al suo obiettivo di crescita delle consegne del 50%? Elon Musk fornirà maggiori dettagli sul Cybertruck e confermerà il rinnovo del Model 3 segnalato? Che ne dici di una nuova fabbrica di veicoli elettrici? Il titolo Tesla è salito del 9% la scorsa settimana a 133,42, sopra la media mobile a 21 giorni dopo essere sceso fino a 101,81 durante la giornata del 6 gennaio. Ma è ancora al di sotto della linea dei 50 giorni, in particolare della linea dei 200 giorni.

I guadagni di Microsoft sono dovuti martedì sera. Gli analisti si aspettano che i guadagni di Microsoft diminuiscano leggermente, con guadagni minimi. I risultati di Microsoft saranno fondamentali per i produttori di software, il segmento dei PC e i concorrenti del cloud computing come Amazon.com (AMZN). La scorsa settimana, il gigante della tecnologia Dow Jones ha dichiarato che taglierà 10.000 posti di lavoro, ovvero il 4,5% dei dipendenti. Il titolo MSFT è salito dello 0,4% la scorsa settimana, raggiungendo la resistenza sulla linea dei 50 giorni. Si può dire che Microsoft ha una base inferiore al di sotto della linea dei 200 giorni. Ma il breakout comporterebbe l’eliminazione della linea dei 200 giorni e di una lunga linea di tendenza inclinata verso il basso.

Boeing ha riportato guadagni mercoledì mattina, con pochi profitti attesi dopo una serie di perdite. Gli investitori scommettono su un rimbalzo degli utili e del flusso di cassa nei prossimi anni. Le azioni Boeing sono scese del 3,4% a 206,76 la scorsa settimana. Dopo un’enorme mossa, il titolo BA deve essere ripristinato.

I guadagni di ServiceNow vengono fissati mercoledì sera. Gli analisti prevedono un aumento del 38% dell’utile per azione, il secondo trimestre consecutivo di crescita esponenziale. I dirigenti erano ottimisti sulla spesa IT per il 2023. Il rapporto sarà fondamentale per i nomi di software aziendali di alto valore. Il titolo NOW è salito del 6,5% a 441,83 dopo essere salito del 13% nella settimana precedente. Le azioni hanno perso la loro linea di 200 giorni venerdì, raggiungendo un massimo di quattro mesi e interrompendo una lunga tendenza al ribasso. Ciò ha fornito un ingresso molto anticipato, ma i profitti in arrivo lo rendono molto rischioso.

Il rilascio degli utili di Chevron è previsto per venerdì mattina. Gli analisti prevedono una crescita dell’EPS per un altro trimestre in forte espansione rispetto all’anno precedente, ma in calo rispetto al secondo e terzo trimestre. Il titolo CVX è salito dell’1,8% a 180,81 la scorsa settimana, ripristinando la linea dei 50 giorni. Chevron è su una base piatta, ma una mossa sopra il massimo di mercoledì di 182,38 fornirebbe un ingresso anticipato. I guadagni di Chevron saranno importanti per il settore del petrolio e del gas, in particolare per le principali compagnie petrolifere come Exxon Mobile (xom).

I guadagni di Mastercard sono dovuti giovedì presto, con i guadagni di Visa dopo la chiusura. Mastercard EPS ha visto un aumento di quasi il 10% con Visa in aumento dell’11%. I risultati e il feedback dei giganti delle carte di credito saranno importanti per altre società di pagamento e per fornire informazioni sulle tendenze di spesa dei consumatori. I titoli Visa e Mastercard sono nel lungo periodo di consolidamento, scambiati attorno a livelli di resistenza chiave risalenti all’inizio del 2022.

I guadagni ASML sono previsti mercoledì presto, con Lam Research e Teradyne dopo la chiusura. KLA riporta giovedì in ritardo. I guadagni di ASML dovrebbero diminuire dell’11%, ma i guadagni di Lam Research aumenteranno del 15% e quelli di KLA del 27%. La guida sarà fondamentale in quello che sarà probabilmente un 2023 impegnativo. Insieme questi rapporti sui guadagni, insieme a produttori di chip come Intel (INTC), fornirà informazioni sullo spazio dei semiconduttori e sui mercati finali.

Lo stock ASML si estende dalla linea dei 200 giorni. Il titolo LRCX viene scambiato al di sopra delle linee di 50 e 200 giorni in una base di fondo. Le azioni KLAC hanno una piccola maniglia sul grafico di consolidamento settimanale di un anno.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario è stato dovuto a una flessione e ha subito una flessione. I principali indici sono scesi bruscamente mercoledì e hanno continuato a scendere giovedì. Ma ha chiuso i minimi di giovedì e ha registrato un forte rimbalzo venerdì.

Venerdì il Nasdaq ha registrato un guadagno settimanale, ripercorrendo decisamente la media mobile a 50 giorni. L’azione di venerdì è stata un’altra giornata di follow-up per il Nasdaq.

L’S&P 500 ha riguadagnato la linea dei 50 giorni ed è risalito al di sopra della linea dei 200 giorni. Il Russell 2000 ha trovato supporto alla maniglia dei 200 giorni e potrebbe tentare di testare presto i suoi picchi di fine 2022.

Il Dow è stato il più grande perdente della settimana, scendendo sotto i 50 al giorno e chiudendo la settimana al di sotto di quel livello.

Al di fuori del Dow, il recente calo sembra finora normale e salutare.

La pausa offre alle blue-chip l’opportunità di formare maniglie mentre alcune crollano. Semmai, trattenersi un po’ più a lungo potrebbe essere utile a questo proposito.

Ma i principali indici hanno una serie di livelli di resistenza chiave. L’S&P 500 deve recuperare decisamente la linea dei 200 giorni, poiché i massimi della scorsa settimana e il picco di dicembre sono stati pietre miliari fondamentali.

La stagione degli utili può essere il catalizzatore di grandi guadagni o perdite di mercato, o entrambi.

La prossima settimana fornirà anche la prima lettura del PIL del quarto trimestre, insieme a una misura dell’inflazione PCE per dicembre. Ciò porrà le basi per la riunione politica della Fed del 1° febbraio.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vy per la corona, ma quale è un acquisto migliore?

La tecnologia continua a rinascere

Il rally del mercato azionario sembra dirigersi verso la crescita tecnologica dopo una lunga pausa. Il Nasdaq Composite Index ha raggiunto il suo recente mercato ribassista chiudendo al ribasso il 28 dicembre. Ma nel 2023 il Nasdaq è salito del 6,4%. Il chip ETF SMH è salito del 12%, il programma IGV ETF del 5,5% e lo speculativo ARKK del 16,8%.

Cosa sta guidando la ripresa della crescita tecnologica?

I rendimenti dei Treasury stanno diminuendo, il che è positivo per i titoli growth di alto valore. Nel frattempo, ci sono speranze per una lieve recessione economica, poiché la Cina e l’Europa migliorano e l’aumento dei tassi della Fed sembra avvicinarsi al suo picco. Ciò aumenta le scommesse sul fatto che molte cattive notizie siano scontate se le azioni crescono

Russell 2000, un altro gioco rischioso, è quasi alla pari con il Nasdaq, in rialzo del 6,1% nel 2023.

L’S&P 500 è salito del 2,5% all’inizio del nuovo anno. Il Dow Jones è salito dello 0,7%, e questo è stato solo positivo grazie ai forti guadagni di venerdì.

Non ci sono ancora molti nomi di crescita tecnologica nella posizione. Il titolo LRCX è tra le principali startup di chip ad alta capitalizzazione. Il software è raro, anche se lo stock NOW è un caso. L’e-commerce sta tornando, però MercadoLibre (millie) scoppiare e etsy (ETSY) Preparazione. Anche le società cinesi di e-commerce e Internet stanno andando bene.

I grandi rapporti sugli utili delle prossime due settimane sono tecnicamente pesanti, quindi gli investitori vedranno se il rimbalzo della crescita ha gambe.

Nel frattempo, molte istituzioni finanziarie hanno faticato la scorsa settimana, mentre gli appaltatori della difesa, le scorte alimentari e i beni di consumo orientati alla difesa hanno vacillato.

Ma i titoli dei metalli e delle miniere sembrano forti. Le compagnie aeree hanno preso il volo, mentre gli investitori si stanno spostando anche negli hotel. La vendita al dettaglio è un miscuglio. Anche la medicina: la biotecnologia sembra interessante, ma gli assicuratori sanitari sono deboli.

Cosa stai facendo ora

Il rally del mercato ha mostrato una certa resilienza alla fine della scorsa settimana, insieme a diversi titoli di alta qualità. Può comunque riprendere un rollback in corso, infliggendo danni permanenti. La stagione degli utili può portare a enormi movimenti in alcuni titoli, nonché movimenti da parte di concorrenti, fornitori e clienti.

Quindi, mentre il mercato, e in particolare il NASDAQ, può segnalare “rischio”, gli investitori dovrebbero fare attenzione ad aggiungere esposizione. Una possibile opzione è tramite ETF di mercato o di settore, per evitare il rischio di azioni individuali. Se aggiungi visibilità, preparati a uscire velocemente. Se non sei pronto e disposto a uscire rapidamente, devi essere più prudente nell’inserire posizioni.

Ma le prossime settimane potrebbero fornire molte opportunità di acquisto. Quindi prepara le tue watchlist e continua a partecipare.

