Il mercato si sta sbarazzando degli “investitori deboli”

Mercoledì Jim Cramer della CNBC ha avvertito gli investitori che le azioni potrebbero continuare a scendere, almeno per il prossimo futuro.

“Penso che abbiamo… un periodo di consolidamento, in cui eliminiamo gli investitori deboli. E certamente eliminiamo coloro che hanno commesso errori personali e hanno commesso errori personali, come acquistare bitcoin oltre $ 20.000 o scherzare con azioni meme”, ha detto.

Le azioni sono scese mercoledì dopo che i dati sulle vendite al dettaglio di dicembre si sono aggiunti ai timori di una recessione e gli investitori hanno incassato i guadagni realizzati all’inizio di questo mese. L’S&P 500 ha chiuso al livello più basso dal 15 dicembre e il Nasdaq Composite è sceso, facendo scattare una serie di vittorie consecutive di sette giorni.

“In questo momento, il mercato si sta imbattendo in una delle condizioni più ipercomprate che abbiamo avuto da secoli. Nelle ultime due settimane, siamo semplicemente andati troppo oltre, troppo in fretta. Non è che tutto vada bene”, ha detto Cramer.

Indicò in quel momento Microsoft ha detto Sebbene abbia licenziato 10.000 dipendenti, altri settori sono rimasti più resilienti. Molte aziende incl United Airlines Recentemente, hai Hai parlato di grandi quartieri Ha aggiunto che finora questa stagione degli utili.

“Ampi settori dell’economia reggono bene – ha detto – Il problema è la tecnologia, come vi ripeto da mesi”.

Tuttavia, Cramer ha avvertito che ciò non impedirà al mercato di subire ulteriori sofferenze, almeno a breve termine. “Gli Orsi… domani usciranno in forze”.