Il messaggio di Natale di re Carlo batte il record di spettatori televisivi | Re Carlo III

La trasmissione di King Charles Christmas è stata l’indirizzo televisivo natalizio più visto da un monarca registrato, con la BBC che ha rivendicato una festosa vittoria di spettatori su rivali in streaming come Netflix.

Un record di 10,6 milioni di spettatori guardati trasmissione Carlo su BBC One, BBC Two e ITV, rendendolo il programma più visto il giorno di Natale.

È anche il giorno di Natale più popolare trasmesso da un re negli ultimi due decenni poiché i record erano detenuti dalle classifiche televisive ufficiali che monitorano i livelli di ascolto.

La trasmissione è stata vista da una media di 8,1 milioni di telespettatori BBC Uno, con 1,58 milioni di sintonizzazioni su ITV e 929.000 visualizzazioni su BBC Two, che includeva il linguaggio dei segni.

Carlo si è rivolto alla nazione dalla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, dove tre mesi fa si è tenuto il servizio di messa in servizio per la sua defunta madre, la regina Elisabetta II, e dove ha consegnato il suo messaggio di Natale nel 1999.

Nel messaggio di otto minuti, Charles rende omaggio a sua madre e parla della crisi del costo della vita che attanaglia la nazione, insieme a filmati di banchi alimentari e pasti distribuiti ai bisognosi.

Le visualizzazioni il giorno di Natale sono state nuovamente dominate dalla BBC, con Strictly Come Dancing Christmas che si è aggiudicata lo spettacolo più visto della giornata, attirando una media di 5,4 milioni di spettatori.

Sette dei primi 10 programmi più visti il ​​giorno di Natale sono stati trasmessi dalla BBC – ITV ha trasmesso gli altri tre – con la società che ha rivendicato una vittoria il giorno di Natale sui rivali, incluso Netflix.

La fondazione ha affermato che BBC One, il canale più popolare del Regno Unito, ha attirato più spettatori il giorno di Natale rispetto a quelli che hanno scelto di guardare il servizio di video on demand in abbonamento.

“In un momento di così tanta competizione e scelta, la BBC continua ad essere la destinazione dell’intrattenimento del Regno Unito il giorno di Natale”, ha dichiarato Charlotte Moore, chief content officer della BBC.

La società ha affermato che le visualizzazioni su BBC iPlayer sono aumentate del 30% su base annua durante il fine settimana, con The King’s Speech e EastEnders che si sono dimostrati i programmi più popolari il giorno di Natale.

I programmi più visti il ​​giorno di Natale

1. King’s Christmas Broadcast, BBC One, 8,1 milioni

2. Speciale natalizio Strictly Come Dancing, BBC One, 5,4 milioni

3. Christmas Wheel di Michael McIntyre, BBC One, 4,8 milioni

4. Chiama l’ostetrica, BBC One, 4,5 milioni

5. Aladdin, BBC One, 4,4 milioni

6 Ghosts Christmas Special, BBC One, 3,9 milioni

7. Doc Martin, ITV 3,3 milioni

8. EastEnders, BBC One, 3,2 milioni

9. Coronation Street ITV 2,8 milioni

10. Ant e Dec, ITV, 2,7 milioni

Fonte: Bbc