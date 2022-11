Il miglior affare VR del Cyber ​​Monday: Meta Quest 2 con Resident Evil 4, Beat Saber

Il Questo affare del Black Friday di Meta Quest 2 è ora un affare del Cyber ​​​​Monday di Meta Quest 2 e se ti capita di ottenere un affare di Meta Quest 2 questo è il modo migliore per farlo. Oltre alla solita copia gratuita di Beat Saber (che tutti coloro che possiedono un visore VR dovrebbero comunque avere), ora puoi anche ottenere una copia di Resident Evil 4 VR. Entrambe le versioni da 128 GB e 256 GB sono incluse nell’offerta speciale e puoi ottenere la tua copia presso uno dei soliti rivenditori, tra cui Walmart, Amazon, Best Buy e Target. Siamo andati avanti e abbiamo reso tutto più semplice inserendoli nell’articolo qui sotto per il Black Friday.

Meta quest 2 offerte del cyber monday

Offerta del Black Friday Meta Quest 2 – 128GB Viene fornito con Beat Saber e Resident Evil 4 VR. Vediamo su Amazon Offerta del Black Friday Meta Quest 2 – 256GB Viene fornito con Beat Saber e Resident Evil 4 VR. Vediamo su Amazon

Se ti stai chiedendo se si tratta di un buon hardware VR, assicurati di dare un’occhiata alla nostra recensione di Meta Quest 2 (da quando si chiamava Oculus Quest 2). E dai anche un’occhiata alla nostra recensione di Resident Evil 4 VR, che il nostro critico ha ottenuto 9 su 10.

Come proprietario di Meta Quest 2, lo consiglio vivamente. Non avere fili è una di quelle cose che non ti rendi conto che è fantastico finché non lo provi. La mia prima esperienza VR è stata con PSVR, che era piuttosto interessante, ma aveva molte limitazioni, inclusi cavi ingombranti e supporto del controller non eccezionale. Ma Quest 2 elimina queste limitazioni e funziona alla grande. Scherzi a parte, Beat Saber su Meta Quest 2 è il modo migliore per giocare, secondo me. Certo, non ha la precisione di un visore VR di fascia alta, ma cambierei volentieri la risoluzione per essere senza fili.

Se stai cercando di ottenere un Meta Quest 2 come regalo di Natale o per te stesso, questo è il miglior affare del Black Friday di Meta Quest, ma ci sono molte altre opportunità per risparmiare. La maggior parte delle offerte di videogiochi del Black Friday sono ora disponibili, incluso l’accordo del Black Friday per Nintendo Switch che tutti conosciamo e amiamo.

