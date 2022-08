Il miglior analista di criptovalute prevede che Brutal Ethereum (ETH) si schianterà verso la fine dell’anno: questo è il suo obiettivo

Lo stratega crittografico molto seguito prevede il crash epico della principale piattaforma di contratti intelligenti Ethereum (ET) verso il 2023.

Il famoso analista di criptovalute Justin Bennett dice ai suoi 105.500 follower su Twitter che vede Ethereum cadere sul fondo di un mercato ribassista di circa $ 300 con la scadenza del 2022.

“Opinione impopolare: è probabile che l’ETH tocchi il minimo a $ 300 rispetto a $ 1.000. Diranno: ‘Questo non accadrà mai.'” In realtà lo ha fatto durante l’ultimo mercato ribassista della criptovaluta. E questo senza una recessione globale, un mercato ribassista e l’inflazione che ha raggiunto nuovi massimi in molti paesi sviluppati”.

Al momento in cui scrivo, Ethereum viene scambiato con $ 1.594. Il passaggio all’obiettivo di Bennett indica un rischio al ribasso di circa l’80% per la top altcoin per capitalizzazione di mercato.

Quanto a Bitcoin, pensa Bennett BTC Possibilmente dirigersi più in basso dopo che il supporto del canale è stato eliminato.

“Questo potrebbe ancora trasformarsi in un minimo più alto per BTC, ma l’ottica non è eccezionale. Penso ancora che stiamo andando più in basso”.

Nel momento in cui scriviamo, Bitcoin sta scambiando le mani per $ 21.312, ancora al di sotto del supporto della trendline di Bennett.

Bennett afferma di aspettarsi che l’indice del dollaro USA (DXY), che stabilizza il dollaro USA rispetto a un paniere di altre valute legali, continui a crescere. lui è Appunti Il rally DXY non è di buon auspicio sia per Bitcoin che per Ethereum.

Oggi il calo di azioni e criptovalute è stato annunciato dalla ripresa di DXY il 15.

C’è sempre un canarino nella miniera di carbone… la tendenza è tua a meno che non sia DXY. 112-113 prima, ma probabilmente 120 nei prossimi mesi.

Un aumento del dollaro USA significa una diminuzione delle attività rischiose. STock, criptovalute, BTC, ETH. “

Disclaimer: le opinioni espresse in The Daily Hodl non sono consigli di investimento. Gli investitori dovrebbero eseguire la loro due diligence prima di effettuare qualsiasi investimento ad alto rischio in bitcoin, criptovalute o risorse digitali. Tieni presente che i tuoi trasferimenti e transazioni sono a tuo rischio e tutte le perdite che potresti subire sono sotto la tua responsabilità. Il Daily Hodl sconsiglia l’acquisto o la vendita di criptovalute o asset digitali e The Daily Hodl non è un consulente per gli investimenti. Si prega di notare che The Daily Hodl è coinvolto nel marketing di affiliazione.

Immagine in primo piano: Shutterstock/Tithi Luadthong