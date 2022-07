Il miglior protagonista di Nick Prato tra otto chiamate della famiglia reale

La famiglia reale ha annunciato giovedì di aver convocato la migliore base iniziale possibile Nick Prato da Triple-A Omaha come uno degli otto giocatori a unirsi al roster della Major League. Anche venire alle major sono i catcher Sebastiano Riverogiocatore Michele Garcia e sinistra Angelo Zerba, che è stato richiamato da Double-A Arkansas. Inoltre, i membri della famiglia reale hanno scelto contratti per giocatore/difensore Nate Eatonricevitore Freddi Fermindifensore Il birraio Hecklen e giocatore Michele Massey da Omaha.

Il diluvio di aggiunte arriva in concomitanza con il già annunciato elenco di dieci reali attuali diretti al roster limitato in vista della serie su strada della squadra contro i Blue Jays, poiché le restrizioni di viaggio impediscono agli atleti non vaccinati di entrare in Canada. Andrea BenintendeE il Dylan ColemanE il Cacciatore apripistaE il Cam GallagherE il Kyle IsbleE il Brad KeelerE il MG MelendezE il Aspetta MerryfieldE il Brady Cantante E il Michele A. Taylor Tutti sono ora ufficialmente nell’elenco limitato.

Come Ann Rogers di MLB.com Tweet, i posti nell’elenco dei giocatori di bocce partenti inseriti nell’elenco ristretto (come Singer, Keller) possono essere occupati solo quattro giorni dopo l’ultima boccia, secondo le regole della MLB, il che spiega la discrepanza tra gli otto giocatori aggiunti rispetto ai dieci entrati il limitato. esistente.

I membri della famiglia reale hanno indicato nell’annuncio di oggi che si aspettano di aggiungersi “ad altri giocatori” nel roster della Major League nel corso della serie. Faranno un’altra aggiunta domani e una domenica. Qualsiasi giocatore i cui contratti sono stati selezionati per il roster di 40 uomini per questa serie può essere ricondotto alla Triple-A senza prima dover cancellare le deroghe, dato il loro status di sostituti legati al Covid-19.

L’upgrade di Prato è il più importante del gruppo. La quattordicesima scelta assoluta nella bozza del 2017, il produttore del liceo californiano è lentamente avanzato nella scala della lega minore. Ha avuto una scarsa prestazione del 2019 in High-A e la cancellazione della successiva stagione della lega minore ha colpito i suoi potenziali titoli prima del 2021. La minore è tra le prime due. È arrivato con alcuni numeri di tiro preoccupanti, ma la combinazione di forza e camminata massiccia di Prato è stata sufficiente per metterlo saldamente nella mente del potenziale cliente. È entrato nella stagione come 43esimo operaio agricolo generale nel baseball americano.

Previsto per l’apertura quest’anno, Pratto a Omaha ha praticamente iniziato da dove si era interrotto. Ha colpito altre 17 palle lunghe e ha ottenuto un enorme clip del 15,1%, ma è riuscito a raggiungere il piatto per oltre il 30% dei suoi viaggi. Il risultato finale – una linea .240/ .374/ .484 attraverso 337 apparizioni del pannello – è ancora eccellente. Tuttavia, i membri della famiglia reale hanno allevato un grande potenziale collega Vinnie Pasquantino davanti a Prato, apparentemente preferendo avere un lungo guinzaglio per placare i timori di sciopero dei minori alawiti. È molto probabile che tornerà a Omaha dopo la serie di Jays, ma i fan di Kansas City avranno almeno il loro primo assaggio di un giocatore che sperano possa trasformarsi in un pipistrello di fascia media.

Quasi sicuramente sarà poco tempo per il gruppo di giocatori che sono stati aggiunti temporaneamente alla lista dei 40 giocatori. Hicklen è stato brevemente convocato in sostituzione di COVID all’inizio della stagione. Fermin, Massey ed Eaton hanno tutti la possibilità di fare il loro debutto in campionato nei prossimi giorni. Fermin, l’ex nazionale firmato fuori dal Venezuela, ha segnato 242/.357/.422 con l’Omaha in questa stagione.

Massey, un quarto round dell’Illinois nel 2019, è stato recentemente nominato da Baseball America il prospect n. 8 nel sistema di Kansas City. Ha una serie di .348/ .408/ .630 con sei proprietari di case in 24 partite da quando ha colpito Omaha il mese scorso, ed è sicuro che avrà un posto fisso nel roster di 40 uomini entro la prossima stagione (quando Kansas City ne avrà bisogno) per aggiungerlo per impedirgli di essere scelto nella bozza dell’articolo 5). Eaton è un’ex scelta nel 21° round del VMI. La BA si è recentemente classificata al 29° posto nel Farm System per la visualizzazione di .329/ .388/ .591 con Storm Chasers.