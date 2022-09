Home » Top News Il mini-budget del Regno Unito taglia le tasse e prende in prestito pesantemente a causa della recessione Top News Il mini-budget del Regno Unito taglia le tasse e prende in prestito pesantemente a causa della recessione 0 Views Save Saved Removed 0

Il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng, che ha annunciato i maggiori tagli alle tasse degli ultimi 50 anni mentre ha aumentato la spesa, ha affermato che il governo ha bisogno di un “nuovo approccio per una nuova era incentrata sulla crescita”.

Questi includono la riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sul reddito dal 45% al ​​40%, la riduzione delle tasse sugli acquisti di case e l’annullamento di un aumento pianificato delle tasse sulle imprese. Entrate del governo nei prossimi cinque anni, Tesoro del Regno Unito.

Paul Johnson, direttore dell’Institute for Financial Studies, Un think tank indipendente ha definito “straordinari” i piani del governo.

“È passato mezzo secolo da quando sono stati annunciati tagli fiscali di questa portata”, ha affermato Twitta