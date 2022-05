Il ministero della Difesa britannico ha affermato che la Russia probabilmente ha perso un terzo delle sue forze di combattimento in Ucraina

Russia Probabilmente ha perso un terzo della sua terra Combattimento Funzionari dell’intelligence britannica hanno affermato nelle prime ore di domenica mattina che le forze in Ucraina e le forze rimanenti sono esaurite e non sono state in grado di compiere alcun progresso regionale nelle ultime settimane.

La Russia ora “probabilmente ha subito perdite di un terzo della forza di combattimento di terra impegnata a febbraio” Regno UnitoLo ha detto il ministero della Difesa in un aggiornamento.

“L’offensiva russa nel Donbass ha perso il suo slancio ed è notevolmente in ritardo”, aggiunge il rapporto. “Nonostante i progressi iniziali su piccola scala, la Russia non è riuscita a realizzare significativi guadagni regionali nell’ultimo mese, pur mantenendo livelli costantemente elevati di logoramento”.

Il governo del Regno Unito ha anche affermato che quelle perdite erano “quasi certe” per essere esacerbate poiché l’equipaggiamento tattico e il supporto hanno continuato a esaurirsi.

Il governo del Regno Unito ha dichiarato: “Questi ritardi saranno quasi certamente esacerbati dalla perdita di fattori critici come le apparecchiature del ponte e l’intelligence senza pilota, la sorveglianza e la ricognizione”. “Le attrezzature di collegamento russe sono state scarse durante il conflitto, il che ha rallentato e limitato le manovre offensive”.

Il rapporto aggiungeva: “Le forze russe sono sempre più vincolate da … morale basso e ridotta efficacia di combattimento”.

Il ministero della Difesa britannico ha previsto che le forze russe non sarebbero tornate ai loro successi iniziali a meno che queste condizioni non fossero cambiate in modo significativo.

“Nelle condizioni attuali, è improbabile che la Russia acceleri significativamente il suo tasso di progresso nei prossimi 30 giorni”.

La Russia ha inizialmente invaso l’Ucraina il 24 febbraio. Gli esperti avevano previsto che le forze ucraine sarebbero state costrette ad arrendersi entro poche settimane.

al contrario ucraino Le forze hanno respinto gli aggressori e un’ondata di sostegno internazionale ha aiutato il paese più piccolo a rimanere in lotta.