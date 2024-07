Il Ministero della Sanità di Hamas afferma che 90 persone sono state uccise in un raid su Gaza che aveva preso di mira Muhammad Deif

Caos e cittadini in fuga dopo un bombardamento israeliano su Khan Yunis

Il Ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che almeno 90 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano su una zona umanitaria designata.

Una dichiarazione del Ministero della Sanità palestinese afferma che circa 300 persone sono rimaste ferite nell’attacco, che secondo Israele aveva come bersaglio il leader di spicco del movimento Hamas, Muhammad Deif, e il suo vice, Rafi Salama.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato sabato sera in una conferenza stampa che non c’è “nessuna certezza” che uno dei due sia stato ucciso.

I video della zona mostravano rottami in fiamme e vittime insanguinate caricate sulle barelle.

BBC Verify ha analizzato le riprese delle conseguenze dell’attacco e ha confermato che è avvenuto in un’area che appare sul sito web dell’IDF come zona umanitaria.

Il gruppo ha affermato in un comunicato: “Questa non è la prima volta che Israele afferma di prendere di mira i leader palestinesi, solo per poi dimostrare che è falso”.