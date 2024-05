Il Ministero della Sanità ha affermato che almeno 35 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro un campo per sfollati a Rafah, poche ore dopo che Hamas aveva lanciato razzi su Israele.

Medici palestinesi hanno detto domenica all’Associated Press che 22 persone sono state uccise nell’attentato Un attacco aereo israeliano sulla città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza Che ha colpito le tende degli sfollati. L’attacco aereo segnalato è avvenuto poche ore dopo che Hamas aveva affermato di aver lanciato una raffica di razzi da Gaza verso il centro di Israele mentre le sirene suonavano per la prima volta dopo mesi in città come Tel Aviv.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato in un comunicato che 35 persone sono state uccise e decine sono ferite, la maggior parte delle quali donne e bambini. La dichiarazione afferma: Alla luce dell’attacco, “Il Ministero della Salute conferma che mai prima nella storia è stato raccolto e impiegato insieme di fronte al mondo un numero così elevato di strumenti di uccisione di massa come sta accadendo ora a Gaza”, sottolineando che c’è una grave carenza di acqua, cibo, medicine, elettricità e carburante.

Testimoni oculari hanno riferito alla squadra di CBS News a Gaza che otto attacchi aerei hanno colpito tende nella parte occidentale di Rafah., Sebbene i rapporti non possano essere verificati in modo indipendente. Testimoni oculari hanno affermato che le vittime, compresi i civili, sono state trasferite all’ospedale degli Emirati. Le tende facevano parte di un campo a circa 200 metri dal più grande magazzino delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano ha riconosciuto l’attacco in una dichiarazione rilasciata domenica sera.

L’esercito israeliano ha dichiarato: “Poco tempo fa, un aereo dell’esercito israeliano ha bombardato un complesso di Hamas a Rafah in cui lavoravano alti terroristi di Hamas”. “L’attacco è stato effettuato contro obiettivi legali secondo il diritto internazionale, utilizzando munizioni di precisione e sulla base di accurate informazioni di intelligence che indicano l’uso dell’area da parte di Hamas. L’esercito israeliano è a conoscenza di rapporti secondo cui a seguito dell’attacco è scoppiato un incendio il ferimento di numerosi civili nella zona e attualmente è in corso un’indagine sull’incidente”.

Le riprese della scena hanno mostrato una massiccia distruzione, e un portavoce della Mezzaluna Rossa Palestinese ha detto che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà man mano che gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano nel quartiere Tal al-Sultan a Rafah, a ovest del centro della città.

L’associazione ha confermato che Israele ha classificato il sito come “zona umanitaria”.

Un ragazzo palestinese va in bicicletta davanti a un edificio distrutto a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il 26 maggio 2024. Iyad Baba/AFP tramite Getty Images



Lo sciopero arriva due giorni dopo La Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele Fine dell’attacco militare a Rafah.

L’ufficio del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto di aver visitato Rafah domenica ed è stato informato sulle “operazioni di approfondimento” lì.

L’attacco aereo è stato segnalato poche ore dopo che Hamas ha lanciato una raffica di razzi da Gaza, attivando le sirene dei raid aerei fino a Tel Aviv per la prima volta dopo mesi, in una dimostrazione di resilienza dopo più di sette mesi di massiccia azione israeliana aerea, marittima e terrestre. offensivo. .

Secondo l’Associated Press, l’ala militare di Hamas ha affermato che l’attacco era avvenuto e che si sono sentiti spari di razzi nel centro di Gaza.

Domenica le Brigate Al-Qassam hanno dichiarato in una dichiarazione sul loro canale Telegram che i razzi sono stati lanciati in risposta a quelli che hanno definito “massacri sionisti contro civili”.

L’esercito israeliano ha affermato che le sue difese aeree hanno intercettato diversi missili dopo che otto missili erano stati lanciati da Rafah nella Striscia di Gaza verso Israele.

Gli attivisti hanno sparato proiettili contro le comunità che circondano Gaza durante la guerra, ma da mesi non lanciano razzi a lungo raggio.

Non ci sono notizie immediate di feriti o danni da quello che sembrava essere il primo attacco missilistico a lungo raggio da Gaza da gennaio, ha riferito l’Associated Press.

L’escalation è avvenuta poche ore dopo che i camion degli aiuti sono entrati a Gaza dal sud di Israele in base a un nuovo accordo per aggirare il valico di Rafah con l’Egitto. Le forze israeliane hanno preso il controllo della città meridionale di Rafah all’inizio di questo mese. Non era chiaro se le organizzazioni umanitarie avrebbero potuto accedere agli aiuti a causa dei combattimenti nella zona.

L’Egitto si rifiuta di riaprire il suo lato del valico di Rafah finché il controllo del lato di Gaza non sarà ceduto ai palestinesi. Ha accettato di deviare temporaneamente il traffico attraverso il valico israeliano di Kerem Shalom, la principale stazione marittima di Gaza, dopo una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi.

Veicoli militari israeliani che circolano nella Striscia di Gaza visti dal sud di Israele, venerdì 24 maggio 2024. Tsafrir Abayov / A.B



La guerra tra Israele e Hamas, giunta al suo ottavo mese, ha ucciso quasi 36.000 palestinesi, secondo i funzionari sanitari locali. Circa l’80% della popolazione di 2,3 milioni di abitanti è fuggita dalle proprie case, la fame è diffusa e i funzionari delle Nazioni Unite affermano che alcune parti della regione soffrono di carestia.

Hamas ha scatenato la guerra con il suo attacco contro Israele il 7 ottobre, durante il quale i suoi uomini armati hanno ucciso circa 1.200 persone, la maggior parte dei quali civili, e hanno preso circa 250 ostaggi. Hamas detiene ancora circa 100 ostaggi e i resti di altri 30, dopo aver rilasciato la maggior parte degli altri durante il cessate il fuoco dello scorso anno.

di sabato, CBS News ha riferito che gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti Si prevede che il processo di mediazione per un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza continui la prossima settimana. Ai colloqui parteciperanno negoziatori del Qatar, dell’Egitto e degli Stati Uniti.

“Ci sono progressi”, ha detto a CBS News un alto funzionario dell’amministrazione Biden. Ha aggiunto: “I contatti continuano e stiamo lavorando a stretto contatto con i mediatori egiziano e del Qatar. Questi contatti continueranno durante la prossima settimana come parte del nostro impegno per portare avanti il ​​processo di negoziazione”.