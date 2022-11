Su Facebook, Ministero Ha scritto Sabato quel Mackey “è morto improvvisamente oggi”. come quello Differenza Foto di Macy su Twitter, che scrive in inglese che è “morto”, senza dire dove o come è morto. Aveva 64 anni.

Il ministero non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il media statale Belta ha riportato la sua morte, citando un portavoce del ministero, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Macy’s è in orbita da anni Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko È diventato ministro degli Esteri nel 2012. Mackie è stato in precedenza assistente di Lukashenko e successivamente capo dello staff di Lukashenko, secondo una biografia sul sito web del ministero, che dice che è sposato con tre figli.

Durante la guerra in Ucraina, la Bielorussia è rimasta vicina Un alleato del Cremlino con Lukashenko che ospita truppe e attrezzature russe, consentendo alla Russia di utilizzare il suo paese come punto di sosta per Centinaia di attacchi aerei contro obiettivi ucraini e l’arresto di centinaia di manifestanti contro la guerra.

A settembre, Mackie ha affermato in un intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che “è l’Occidente collettivo che deve assumersi la piena responsabilità per lo spargimento di sangue in corso in Ucraina” e che l’Occidente “ha reso questo conflitto inevitabile”.