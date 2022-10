Il ministro della Difesa saudita “sorpreso” dalle “accuse” secondo cui i sauditi sono alleati della Russia

Domenica, il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita ha detto che lui e altri alti funzionari erano “sorpresi” dalle accuse quell’Arabia Saudita È entrato a far parte della Russia a causa della decisione dell’OPEC di ridurre la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno.

“Sebbene la decisione dell’OPEC+ presa all’unanimità fosse puramente per motivi economici, alcuni hanno accusato il regno di schierarsi con la Russia”, ha scritto domenica su Twitter il ministro della Difesa Khalid bin Salman.

L’Iran è anche un membro dell’OPEC, quindi questo significa che anche il Regno è dalla parte dell’Iran?

Il taglio del petrolio è arrivato quando il presidente Biden e altri leader occidentali hanno sollecitato un aumento della produzione per abbassare i prezzi e ritirare la principale fonte di reddito. Il presidente russo Vladimir Putin macchina da guerra.

Dopo che l’OPEC+ ha annunciato la decisione, i funzionari della Casa Bianca hanno affermato che gli Stati Uniti avrebbero rivalutato le loro relazioni con l’Arabia Saudita.

Sen. Bob Menendez chiede la fine di ogni forma di cooperazione con l’Arabia Saudita attraverso l’OPEC + tagli al petrolio

Crediamo con la decisione presa dall’OPEC+ la scorsa settimana, [Saudi Arabia is] E sicuramente si allineano con la Russia”, La segretaria stampa della Casa Bianca, Karen Jean-Pierre, ha dichiarato: Durante una conferenza stampa questa settimana. “Ora, questo non è il momento di unirsi alla Russia, specialmente in questa guerra brutale senza precedenti che hanno iniziato in Ucraina”.

Lo ha detto domenica il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan Il presidente Biden non ha in programma di incontrarsi Con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman al vertice del G20 il mese prossimo.

“Il presidente non agirà frettolosamente, agirà in modo metodico e strategico e si prenderà il suo tempo per consultarsi con i membri di entrambe le parti, e anche per consentire al Congresso di tornare in modo da potersi sedere personalmente con loro e lavorare attraverso il opzioni”, ha detto Sullivan alla Galileus Web domenica.

L’Arabia Saudita ha annunciato questa settimana 400 milioni di dollari in aiuti umanitari per l’Ucraina e giovedì il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.