Il ministro dell’Istruzione neozelandese Chris Hepkins sostituirà Jacinda Ardern come primo ministro





Cnn

–



Il ministro dell’Istruzione della Nuova Zelanda, Chris Hepkins, sostituirà Jacinda Ardern come primo ministro, dopo il suo annuncio di dimissioni shock all’inizio di questa settimana.

Il partito ha annunciato in una dichiarazione sabato mattina che Hipkins è l’unico candidato nominato per guidare il partito laburista al governo.

“Il caucus laburista si incontrerà domenica alle 13:00 per approvare la nomina e confermare Chris Hepkins come leader”, ha dichiarato Duncan Webb di Webb nella dichiarazione.

Nuova Zelanda Le prossime elezioni generali Si svolgerà il 14 ottobre.

Giovedì, Ardern ha detto che si sarebbe fatta da parte a favore di un nuovo leader, dicendo che non credeva di avere la possibilità di cercare la rielezione alle elezioni di ottobre.

Parlando successivamente in una conferenza stampa, Ardern ha detto che il suo mandato sarebbe scaduto entro il 7 febbraio, quando si aspettava che un nuovo primo ministro laburista prestasse giuramento, anche se “a seconda di quale processo potrebbe essere precedente”.

Hepkins in precedenza ha supervisionato la gestione dell’epidemia della Nuova Zelanda come Ministro per la risposta al Covid-19 Nell’armadio di Ardern.

Secondo il suo profilo ufficiale, hipkins È entrato a far parte del governo prima come consigliere senior di due ministri dell’istruzione e successivamente nell’ufficio dell’allora primo ministro Helen Clark.

È entrato in parlamento nel 2008 ed è diventato il portavoce ufficiale per l’istruzione all’inizio del 2013.