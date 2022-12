Il ministro kosovaro afferma che la Serbia mira a destabilizzare il Paese

MITROVICA, KOSOVO, DIC. 27 (Reuters) – La Serbia, sotto l’influenza della Russia, mira a destabilizzare il Kosovo bloccando le strade nel nord e sostenendo la minoranza serba, che combatte da quasi tre settimane, ha detto martedì il ministro dell’Interno del Kosovo Shelal Svekla. .

I serbi hanno eretto martedì nuove barricate nella città divisa etnicamente di Mitrovica, nel nord del Kosovo, poche ore dopo che la Serbia ha dichiarato di aver messo il suo esercito in massima allerta dopo settimane di crescenti tensioni tra Belgrado e Pristina.

“La Serbia, sotto la pressione della Russia, ha ordinato nuove barricate e una maggiore prontezza militare per giustificare e proteggere i gruppi criminali che terrorizzano i cittadini serbi che vivono in Kosovo”, ha affermato Svekla in una nota.

La Serbia nega di aver tentato di destabilizzare il suo vicino e afferma di voler proteggere la sua minoranza lì. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato martedì che la Serbia “continuerà a lottare per la pace e cercherà soluzioni di compromesso”.

Belgrado ha dichiarato lunedì scorso di aver messo il suo esercito e la sua polizia in massima allerta, sulla base dei recenti eventi nella regione e della sua convinzione che i serbi del Kosovo si stessero preparando ad attaccare e rimuovere con la forza il blocco.

Dal 10 dicembre, i serbi nel nord del Kosovo hanno istituito diversi posti di blocco dentro e intorno a Mitrovica e hanno scambiato colpi di arma da fuoco con la polizia dopo che un ex poliziotto serbo è stato arrestato per aver aggredito agenti di polizia in servizio.

Il Kosovo a maggioranza albanese ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia nel 2008, sostenuto dall’Occidente, a seguito di una guerra del 1998-1999 e dell’intervento della NATO per proteggere i suoi cittadini di etnia albanese.

Il Kosovo non è un membro delle Nazioni Unite e cinque paesi dell’UE – Spagna, Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro – si rifiutano di riconoscere la statualità del Kosovo.

[1/5] Una donna cammina vicino a un posto di blocco nella parte settentrionale della città etnicamente divisa di Mitrovica, il 27 dicembre 2022, in Kosovo. REUTERS/Florion Goga

La Russia, storico alleato della Serbia, blocca l’adesione del Kosovo alle Nazioni Unite.

Circa 50.000 serbi vivono nella parte settentrionale del Kosovo e si rifiutano di riconoscere il governo di Pristina o il governo. Vedono Belgrado come la loro capitale.

Il governo del Kosovo afferma che la polizia è capace e pronta ad agire, ma le forze di pace KFOR del Kosovo della NATO sono in attesa di rispondere a una richiesta di rimozione del blocco.

Vucic ha detto che sono in corso colloqui con diplomatici stranieri su come risolvere la situazione.

A Mitrovica martedì mattina i camion sono stati fermati per bloccare la strada che collega la cittadina a maggioranza serba con la zona a maggioranza albanese.

I serbi chiedono il rilascio dell’ufficiale arrestato e altre richieste prima che le sanzioni vengano revocate.

I sindaci serbi dei comuni del Kosovo settentrionale, insieme ai giudici locali e a 600 agenti di polizia, si sono dimessi il mese scorso per protestare contro la decisione del governo del Kosovo di rilasciare a Pristina targhe automobilistiche di origine serba.

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato i paesi dell’UE a dedicare più energia al miglioramento delle relazioni con i sei paesi balcanici di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, nonostante la continua riluttanza ad espandere ulteriormente l’UE.

(Segnalazione di Fatos Baitsi e Ivana Secularak, Montaggio di Alexandra Hudson)

