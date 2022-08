Il mio amico ha aperto il mio telefono

Ieri sera stavo mostrando il mio nuovo Il Google Smartphone Pixel 6a del mio amico Buffalo. Il telefono era spento quando gliel’ho passato. Poi, all’improvviso, stava fissando la mia schermata iniziale. Aveva messo il dito sulla parte dello schermo in cui il telefono sta scansionando le impronte digitali e il telefono è sbloccato.

ansimavo. Il mio battito cardiaco accelera.

“Bufalo”! Ho detto. “Questo non è ciò che dovrebbe accadere”. Premi il pulsante di accensione per bloccare il telefono e prova a sbloccarlo di nuovo. Ha funzionato. I miei occhi si sono gonfiati. Lo ha fatto più e più volte, sorprendendo i nostri amici più cari. Fortunatamente nessun altro là fuori è stato in grado di sbloccare il mio telefono.

Ho cercato online e ho scoperto che altre persone hanno avuto problemi simili da quando il telefono è diventato disponibile il mese scorso. alcune persone Sono stati in grado di sbloccare il Pixel 6a utilizzando le dita non registrate nelle impostazioni del dispositivo. E il Due i suoi canali youtube provato Le persone possono sbloccare il Pixel 6a anche se non hanno le impronte digitali salvate nel telefono.

Come regola generale, sia i consumatori che i lavoratori aziendali desiderano mantenere privato ciò che è sui loro dispositivi. Le persone si aspettano che i loro dispositivi non consentano inavvertitamente l’accesso a estranei o persino ad amici o familiari. Ciò significa che questo problema non è la cosa migliore che accada alla serie di telefoni Pixel di Google in rapida crescita Una mela iPhone e innumerevoli telefoni Android.

Google ha spedito 800.000 smartphone negli Stati Uniti nel secondo trimestre, circa il 230% in più rispetto a un anno fa, secondo le stime pubblicate lunedì dal gruppo di ricerca del settore tecnologico. Canali. Canales ha affermato che Apple, Samsung, Motorola e TCL spediscono più telefoni in Nord America rispetto a Google.

Il Pixel 6a da $ 449 ha lo stesso chip Google Tensor del Pixel 6 del 2021, che Sundar Pichai, CEO della controllata di Google Alphabet, ha detto agli analisti ad aprile è stato “il telefono Pixel più venduto di sempre”.

La linea di telefoni Pixel come il Pixel 6a mira a offrire una tecnologia simile ai modelli di punta di Google a un prezzo inferiore.

Le persone possono configurare Pixel 6a senza abilitare la funzione di sblocco delle impronte digitali, ma è ancora un’alternativa popolare con il passcode.

“Il sensore di impronte digitali sotto il display del Pixel 6a è stato testato per soddisfare gli standard del settore per la sicurezza in cui la probabilità di una corrispondenza non confermata delle impronte digitali è di 1 su 50.000 tentativi”, ha detto alla CNBC un portavoce di Google in un’e-mail. “Apportiamo costantemente miglioramenti alle prestazioni, alla stabilità e all’affidabilità delle impronte digitali e gli utenti dovrebbero assicurarsi di eseguire l’ultima versione di Android 13”.

Mela dice su Il suo sito web La probabilità che due impronte digitali separate corrispondano a un singolo dito registrato su Touch ID è una su 50.000.Le probabilità di indovinare correttamente il passcode a quattro cifre di una persona per sbloccare il dispositivo, per confronto, sono una su 10.000.

Problemi di autenticazione sono comparsi su telefoni di altri produttori che si sono affidati al riconoscimento facciale. I membri della famiglia che non erano abbastanza simili sono stati in grado di sbloccare l’iPhone X di Apple nel 2017Nel 2019, le persone hanno scoperto che era possibile sbloccare il Samsung Galaxy S10 con una foto del proprietario del telefono.

Sebbene sia raro, trovo comunque intimidatorio che l’impronta digitale di qualcun altro abbia sbloccato il mio telefono. Se anche tu sei preoccupato per questo, potresti semplicemente voler fare affidamento su un altro metodo di autenticazione.

Guadare: Perché Google continua a vendere hardware