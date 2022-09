Il missile StarshipSuper Heavy testa 7 motori (video)

SpaceX ha lanciato sette motori sul suo prototipo SuperShip Super Heavy “Booster 7” lunedì (19 settembre), segnando il maggior numero di nuovi motori Raptor dell’azienda testati contemporaneamente.

La società sta testando alcuni motori Booster 7 prima del suo primo volo orbitale pianificato Astronave, un veicolo spaziale riutilizzabile di 165 piedi (50 m) che sarà portato in orbita da 33 motori Raptor di nuova generazione all’interno di un booster Super Heavy da 230 piedi (70 m). L’astronave conterrà sei dei motori.

Per prepararsi al primo volo orbitale di Starship, SpaceX Effettuate prove di “incendio stazionario” in cui uno o più motori si accendono mentre il veicolo rimane fermo a terra.

video: SpaceX accende per la prima volta più motori su Starship Super Heavy

Dopo il test di fuoco statico di oggi, il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk ha twittato che la camera sta pressurizzando tutti e sette i motori. sembra buono (Si apre in una nuova scheda). ”

In un tweet successivo, Mask inserzionista (Si apre in una nuova scheda) Che “Booster 7 è ora tornato in marcia per potenza e potenzia gli aggiornamenti 8 si sta spostando in un pad per i test”, aggiungendo che il prossimo grande test del sistema Starship dell’azienda sarà “una prova completa, quindi 33 lanci di motori in pochi settimane.” Dal veicolo Starship in cima a un razzo booster estremamente pesante, che insieme costituiscono il razzo più alto del mondo con un’altezza colossale di 395 piedi (120 metri).

Il Booster 7 è ora di nuovo a posto per gli aggiornamenti di durata e il Booster 8 sale la boccola per i test. Forse il prossimo grande test sarà una prova completa, quindi 33 motori in poche settimane.19 settembre 2022 Vedi altro READ Il telescopio spaziale Webb ricerca i buchi neri primordiali

L’ultimo fuoco statico di SpaceX ha raddoppiato il numero di motori visti nell’ultimo test Super Heavy condotto il 31 agosto, durante il quale l’azienda ha lanciato un fuoco statico. Con tre motori Raptor . È stato il primo fuoco statico multimotore dell’azienda sul Super Heavy Booster, sebbene SpaceX avesse precedentemente testato due dei sei Raptor di Starship contemporaneamente in Risolto il problema con il fuoco il 9 agosto .

SpaceX non ha rilasciato la data prevista per testare l’intero stack del veicolo spaziale, ma ha indicato che mira a lanciare il veicolo per i test orbitali nei prossimi mesi.