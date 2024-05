Il molo americano per aiutare Gaza è stato danneggiato dal mare agitato

Martedì il Pentagono ha dichiarato che un molo temporaneo costruito e installato dalle forze armate statunitensi per fornire gli aiuti umanitari tanto necessari a Gaza è crollato in mezzo al mare agitato.

Il recente disastro che ha colpito il progetto del porto ha avuto giorni particolarmente cupi a Gaza, dove le forze israeliane hanno intensificato i loro attacchi contro la città di Rafah appena due giorni dopo aver effettuato un raid mortale che ha ucciso decine di persone.

“Sfortunatamente, abbiamo avuto una tempesta perfetta in condizioni di alto mare e poi, come ho già detto, contemporaneamente è arrivato anche il sistema meteorologico in Nord Africa, che non ha creato un ambiente ideale per operare”, ha affermato Sabrina Singh, il vice addetto stampa del Pentagono. Lo ha detto in una conferenza stampa.

Ha aggiunto che gli ingegneri dell’esercito stanno lavorando per ricostruire il molo, e i funzionari del Dipartimento della Difesa sperano che sia “pienamente operativo in poco più di una settimana”.