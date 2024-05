Il molo militare americano a Gaza ha smesso di funzionare a causa delle forti onde

Un molo temporaneo costruito dall’esercito americano per portare aiuti a Gaza è stato danneggiato da forti onde e ci vorrà almeno una settimana per ripararlo, hanno detto funzionari americani.

Le forze americane hanno iniziato a costruire il molo galleggiante, collegato alla costa di Gaza da un ponte temporaneo, diverse settimane fa.

Secondo quanto riferito, la parte del ponte del progetto è ora rotta e dovrà essere riparata prima di poter essere riportata alla sua posizione.

Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito che la quantità di aiuti che raggiungono i palestinesi a Gaza rappresenta solo una piccola parte di ciò che è necessario per soddisfare i bisogni della sua popolazione.

Il molo, annunciato per la prima volta dai funzionari statunitensi a marzo, è costituito da due componenti principali: un grande molo galleggiante costituito da doghe in acciaio e un ponte e un molo a due corsie lungo 548 metri.

La parte del ponte del progetto è costituita da una serie di pezzi di acciaio interconnessi di 40 piedi (12 m) collegati tra loro e collegati alla spiaggia.

Martedì il Pentagono ha confermato che parte del ponte si è staccata a causa delle forti onde.

Mentre è collegato alla costa di Gaza, il pezzo deve essere rimosso e trasportato al porto israeliano di Ashod per essere riparato prima di poter essere riattaccato al ponte e rimesso in funzione.

La portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha detto che il molo sarà rimosso entro i prossimi due giorni con l’aiuto della Marina israeliana.

Ha aggiunto che le riparazioni richiederanno più di una settimana.

La signora Singh ha affermato che le condizioni meteorologiche nell’area non hanno creato un “ambiente ideale” per lo schieramento del molo, ma i funzionari della difesa sono fiduciosi che tornerà presto operativo.

“Non posso prevedere il tempo”, ha detto. “Ma crediamo che in questo periodo dell’anno saremo in grado di reinstallare quella pavimentazione”.

Mick Mulroy, ex vice segretario alla Difesa per il Medio Oriente e uno dei fondatori di Fogbo, una società privata coinvolta nel piano portuale di Gaza, ha detto alla BBC che i ritardi legati alle condizioni meteorologiche “si prevede” “porranno sfide”.

Ha aggiunto: “Ma queste sfide possono essere superate e il compito in sé vale lo sforzo”. “Le persone hanno un disperato bisogno di aiuto e questo è un modo per fornirglielo”.

Il 17 maggio, le forze armate statunitensi hanno confermato che le prime spedizioni di aiuti umanitari erano state consegnate a Gaza attraverso il molo, ma in un incidente separato lo scorso fine settimana, quattro navi che sostenevano il molo sono rimaste disancorate in uno “stato di alto mare”, provocando una vittime. Due di loro sono sulla spiaggia.

In un precedente incidente sono rimasti feriti anche tre soldati americani che stavano partecipando alla missione sul porto di Gaza, uno dei quali era in condizioni critiche ed è stato trasferito in un ospedale in Israele.

L’agenzia di stampa Reuters ha citato un portavoce del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite che ha affermato che le Nazioni Unite hanno trasportato un totale di 137 camion di aiuti dal molo – circa 900 tonnellate – da quando ha iniziato ad operare.

Martedì alla Casa Bianca, il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby ha detto che non ci si aspetta che il molo “sostituisca” gli aiuti che arrivano a Gaza attraverso i valichi di terra, ma piuttosto potrebbe essere un “moltiplicatore di forza”.

Il Pentagono stima che più di 1.000 tonnellate siano state consegnate a terra, di cui poco più di 900 arrivate ai magazzini delle Nazioni Unite.

Nonostante le crescenti preoccupazioni per il deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di essere impegnato a ottenere la “vittoria completa” a Rafah, l’ultima roccaforte urbana rimasta di Hamas nella Striscia meridionale.

La campagna militare israeliana a Gaza è iniziata dopo che i militanti di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo in ostaggio altre 252 a Gaza.

Da allora, secondo il Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas, più di 36.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra.