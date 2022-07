Il mondo della Disney precipita nel caos mentre due famiglie combattono in una massiccia battaglia del Magic Kingdom

In coda una lite tra due famiglie Disney World È diventato brutto mercoledì quando l’alterco si è trasformato in una rissa a tutto campo.

Da qualche parte a Fantasyland, tra il Castello di Cenerentola e il volo di Peter Pan, le famiglie in guerra si scambiavano pugni e parolacce, mentre gli spettatori urlavano in sottofondo, ha riferito Fox35. La lite è continuata Orlando Florida Parcheggia per diversi minuti prima che il personale del parco e gli agenti lo smantellino.

“Ci siamo arrivati ​​e sembrava che ci fossero voluti circa due minuti per l’arrivo di due membri del personale di sicurezza. I poliziotti probabilmente sono arrivati ​​​​circa cinque minuti dopo”, ha detto un testimone oculare alla Fox locale.

Secondo il Daily Mail, l’incidente è iniziato quando un ospite Disney in attesa di arrivare al Mickey’s PhilharMagic si è reso conto di aver lasciato il telefono nella sua auto elettrica e ha lasciato la linea per prenderlo, mentre la sua famiglia è rimasta. Quando è tornata, un’altra famiglia ha cercato di impedirle di unirsi alla linea. Poi, secondo quanto riferito, la sua famiglia ha aspettato fuori dal palco e ha affrontato l’altro gruppo.

Secondo quanto riferito, uno di loro ha detto all’altra famiglia: “Non apprezziamo che voi ragazzi spingete mia sorella minore”.

Da lì, lo scontro si è trasformato in una partita urlante e poi in una rissa fisica prima della sicurezza e forze dell’ordine mettersi in gioco.

Il Daily Mail ha riferito che uno degli uomini coinvolti nel trattamento è finito in ospedale con una lacrima facciale mentre gli altri avevano lividi più piccoli.

Fox News ha contattato l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange per ulteriori informazioni, ma non hanno risposto immediatamente.

I video dell’incidente hanno iniziato ad apparire sui social media, ma sono stati successivamente cancellati. È ancora possibile trovare il filmato della rissa Walt Disney World News di oggi Articoli.

Questa non è la prima battaglia in corso Parco Disney quest’anno. A maggio, i parlamentari hanno detto a Fox35 che una donna ha subito un’emorragia cerebrale dopo aver sbattuto la testa a terra durante un litigio che lei e suo marito hanno avuto con altri visitatori del parco mentre cercavano di sedersi davanti a uno spettacolo pirotecnico.