“Il mondo intero è impazzito!” Kate Bush su Running That Hill | Kate Bush

Kate Bush ha discusso del notevole successo della sua canzone del 1985 Running Up That Hill nella sua prima intervista da quando la canzone è tornata in classifica.

Parlando con Emma Barnett al Woman’s Hour della BBC Radio 4, Bush ha detto che la situazione era “insolita… davvero scioccante, vero? Voglio dire, il mondo intero è impazzito”.

Correre su quella collina è il numero 1 in Classifiche del Regno Unito E potrebbe trascorrere una seconda settimana al vertice venerdì, nonostante le nuove uscite di alto profilo di Drake e Beyoncé. Si è classificata al quinto posto negli Stati Uniti, in calo rispetto al picco del numero 4 della scorsa settimana, diventando così il suo primo singolo negli Stati Uniti.

La canzone è il tema principale del personaggio Max Mayfield nella quarta stagione del famosissimo drama Netflix. Cose straneche ha creato un’intera generazione di fan di Kate Bush.

Che bel modo di usare la canzone in un modo così positivo. Sai, quasi come una specie di incantesimo per Max Kate Bush

“È una serie fantastica, penso che la pista attirerà un po’ di attenzione. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato qualcosa del genere”, ha detto Bosch. “I fratelli Duffer hanno creato la serie e l’abbiamo guardata dalla prima serie in poi, quindi Conoscevo già la serie. E ho pensato che fosse un ottimo modo per usare la canzone in un modo così positivo. Sai, quasi come una specie di incantesimo per Max. E sì, penso che sia molto toccante, in realtà”.

All’inizio di questo mese, Matt Dover, co-creatore della serie, ha detto che la musica di Bush sarebbe tornata nei due episodi di punta della quarta stagione, che sono stati rilasciati il ​​1° luglio. “C’è un momento epico per Kate Bush alla fine che non ci aspettavamo, l’abbiamo scoperto durante il nostro montaggio”, ha detto. “La sequenza era davvero fantastica e ne eravamo contenti, ma mancava qualcosa. E io ho detto, OK, proviamo Kate. Perché quando Kate ci ha deluso?” e ​​l’ho portata a quella nuova altezza. È probabilmente il momento più epico di Kate Bush. ritorna in maniera importante».

Un nuovo trailer è stato rilasciato per gli ultimi due episodi di Stranger Things, con una grande rielaborazione di Running Up That Hill.

Parlando con Barnett, Bush ha detto di non aver ascoltato Running Up That Hill “da molto tempo” prima che tornasse in classifica, aggiungendo: “Non ho mai ascoltato le mie vecchie cose”. L’ultima volta che si è esibita è stata nel 2014 per la sua serie di concerti teatrali a Londra prima dell’alba.

Bush ha detto che il suo titolo originale era un patto con Dio, ma “Penso che fossero solo preoccupati, la casa discografica, che non sarebbe andato in onda alla radio. Che la gente avrebbe sentito che era un titolo delicato”.

E riguardo al significato della canzone, ha detto: “Mi piace molto che le persone ascoltino una canzone e ne traggano tutto ciò che vogliono. Ma originariamente era stata scritta come l’idea di un uomo e una donna che si scambiano. Solo per senti com’era, dall’altra parte”.

In una precedente intervista nel 1986, ha spiegato il significato della canzone, dicendo che “riguarda le differenze fondamentali tra uomini e donne, penso che sto cercando di rimuovere quegli ostacoli, essere al posto di qualcun altro. Capiscono come la vedono , sperando che questo risolva i problemi nella relazione”.

Nella sua intervista a Radio 4, Bush ha descritto il 2022 come “un momento incredibilmente eccitante… beh, è ​​un periodo terrificante a così tanti livelli per le persone. Molto difficile. Ma è anche un momento in cui accadono cose incredibili. La tecnologia sta avanzando a un tale livello tasso incredibile.” È davvero travolgente. Ma, sai, ci sono molti progressi nella medicina e ci sono cose positive – devi solo cercare molto più difficile per trovarle in questo momento, credo.”