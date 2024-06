Il monitor da gioco LG OLED da 27 pollici è in vendita per $ 340

I display OLED stanno seguendo un percorso graduale (anche se ancora lento) verso prezzi più bassi. Se sei alla ricerca di un display OLED incentrato sui giochi per il tuo PC, dai un’occhiata a questa eccellente offerta LG Ultra Gear 27 pollici 27GR95QE-B Attualmente in vendita a $ 656,99 ($ ​​340 di sconto) a Amazzonia E Foto B&H Oppure $ 659,99 USD Miglior acquisto .

Questo modello LG potrebbe non essere enorme o capace di un display 4K nativo, ma il suo pannello OLED da 27 pollici di dimensioni modeste ha una nitida risoluzione QHD (2560 x 1440). Ha i neri profondi e il forte contrasto cromatico che ti aspetteresti da un display OLED e, poiché è progettato per i giochi, può raggiungere fino a 240 Hz tramite DisplayPort 1.4 o doppie porte HDMI 2.1, rendendolo un’ottima opzione per svolgere il doppio servizio se stai utilizzando entrambe le console. PC attuale e console sulla tua scrivania. Infatti, dispone di uno strumento di downscaling integrato per garantire tutti i contenuti 4K della tua PlayStation 5, Xbox Series