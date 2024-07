Il motivo per cui Klay Thompson ha scelto i Mavericks invece dei Lakers ha messo i Warriors nel suo passato

Dovrebbe esserci un incontro su Klay Thompson e il suo futuro da libero arbitrio.

Ma quando un gruppo di quattro persone si è sistemato per una cena di 90 minuti al ristorante italiano Bottle Inn a Hermosa Beach, in California, domenica sera, quelle case eleganti erano a un isolato di distanza. Lo Strand Ignorando l’Oceano Pacifico, la leggenda dei Golden State Warriors ha deciso di concentrarsi sui grandi Dallas Mavericks, che erano venuti a reclutarlo insieme a Nico Harrison, il capo delle operazioni di basket della squadra: Michael Finlay.

Thompson trascorse i suoi primi anni nella vicina Orange County, un tiratore scelto alla Santa Margarita High che surclassò il defunto, grande Kobe Bryant. Una delle sue principali muse del basket E suo padre, Michael, vinse due titoli con i Lakers durante l’era Showtime. Ma a questo punto, i Lakers stanno aspettando dietro le quinte e LeBron James ha promesso a Thomson Thompson un significativo taglio di stipendio se indossa la maglia viola e oro, e vuole imparare tutto sulla vita da Dallas Maverick. E così sono iniziate una serie di domande per Finley, vicepresidente delle operazioni di basket dei Mavs ed ex All-Star, che ha vissuto le sue migliori stagioni a Dallas dal 1996 al 2005.

Thompson, affiancato dal suo agente, Greg Lawrence del Wasserman Media Group, ha chiesto della sua carriera e dei tempi in cui il 51enne Finley giocava alla vecchia maniera. Ha chiesto della scena di Dallas e della vita in Texas, dei fan dei Mavericks e dell’atmosfera da arena che ne derivava. Thompson è un Hooper in buona fede, indipendentemente dall’ambientazione, e il suo rispetto per il viaggio e le intuizioni di Finley è emerso con un’autenticità che ha colpito i presenti alla cena come la quintessenza di Clay. Su richiesta dell’ospite d’onore, Finlay ha accettato di condividere le sue conoscenze organizzative mentre Thompson si avvicinava a una decisione finale.

Thompson ha raccontato a chi gli era vicino come si sentiva a suo agio dopo aver visto correre le finali NBA dei Mavericks, creando un posto nella parte offensiva e portando le sue credenziali di campionato in un programma di successo con Luka Doncic e Kyrie Irving. Il suo tempo con i Warriors era prossimo alla fine, poiché fonti della lega dicono che un’offerta di contratto dalla squadra di Thompson ai Warriors circa due settimane fa è stata accolta non solo con rifiuti, ma anche senza che emergessero controfferte. A una settimana dall’inizio della free agency, fonti della lega dicono che Thompson è convinto che i Warriors non abbiano interesse a riportarlo indietro.

Il contratto biennale da 48 milioni di dollari stipulato l’estate scorsa è andato in pezzi quando si è discusso di un’estensione in quella fascia. Idem per le offerte inferiori a tale cifra. Dopo il passato turbolento di Thompson la scorsa stagione, quando la sua situazione di estensione e il suo ruolo significativamente ridotto hanno reso più difficile godersi il gioco, questa opportunità per un nuovo inizio era giusta in ogni conversazione che ha avuto tra loro. gruppo.

Thompson parlava al telefono e mandava messaggi regolarmente a Irving, ex rivale delle Warriors-Cavs Finals ed esperto occasionale sul tema dell’adattamento alla carriera in un contesto in cui l’attenzione svaniva a Dallas. Ha parlato al telefono con l’allenatore dei Mavs Jason Kidd, Hall of Famer che ha vinto un titolo con i Mavericks nel 2011. (Thompson gli disse che non era necessario.) Non è chiaro se Tomson fosse coinvolto con Doncic perché era impegnato a competere con la nazionale slovena alle qualificazioni olimpiche FIBA ​​in Grecia, ma si sapeva che il nucleo della franchigia era entusiasta del prospettiva. Aggiungendolo al loro nucleo.

I Mavericks non ottennero la risposta quella notte poiché Thompson decise di aggiungere una buona notte di sonno all’equazione decisionale. Ma la mattina dopo, mentre i Lakers aspettavano un’opportunità per convincere Thompson a venire dalla loro parte, ha fatto sapere che un secondo incontro di persona non era necessario. Si è trasferito a Dallas tramite sign-and-trade con un contratto triennale da 50 milioni di dollari.

L’ironia qui è che il denaro è stato un fattore secondario nella sua decisione sui Mavericks, date le sue ragioni di dispiacere nei confronti degli Warriors. Ben consapevole che i 43 milioni di dollari guadagnati la scorsa stagione con i Golden State non gli hanno procurato la felicità, Thompson ha scelto Dallas perché la vedeva come la sua migliore possibilità di vincere un quinto titolo.

Un accordo con i Lakers sarebbe stato più redditizio, dicono fonti della lega, con discussioni su un contratto quadriennale da 80 milioni di dollari per Thompson se fossero riusciti a convincere i Warriors a collaborare in un sign-and-trade inviato da D’. Angelo Russell è tornato ai Warriors (o in una terza squadra) e ha avuto conversazioni telefoniche con James e il nuovo allenatore dei Lakers JJ Redick, tutte positive, dicono fonti della lega, e il presidente delle operazioni di basket dei Lakers Rob Belinka è stato in contatto con Lawrence , ma il fascino della situazione dei Lakers non corrispondeva ai Mavericks. Ho dovuto consegnare.

Le finanze, ovviamente, avevano tutto a che fare con la sua mancanza di rispetto per i guerrieri. L’estate scorsa hanno concesso a Draymond Green quella proroga di quattro anni da 100 milioni di dollari, e si è parlato di un accordo con Thompson che sarebbe stato la metà di quella cifra. Thompson è rimasto sorpreso dal fatto che il proprietario dei Warriors, Joe Lacob, abbia mantenuto le distanze Tutte le stagioniScelse di non lasciare che si preoccupasse se lui fosse ancora parte dei loro piani.

Un ultimo esempio di quella difficile dinamica si è verificato a metà maggio, quando fonti della lega affermano che Thompson ha accettato l’invito di Lacob a giocare a golf con lui e alcuni amici presso il prestigioso Riviera Country Club di Palisades, in California. Lo dicono le fonti, ma non si sa se entreranno nel business del basket insieme. Come Thompson apprese quel giorno, Lacob non voleva discutere di questioni di lavoro in classe.

In effetti, la spaccatura tra Thompson e i Warriors aveva tutto a che fare con le loro diverse opinioni sugli infortuni devastanti che gli costarono due stagioni e mezzo del suo periodo migliore e lo cambiarono per sempre come giocatore. Da parte dei Warriors, la loro disponibilità a offrirgli un contratto quinquennale con stipendio massimo di 189 milioni di dollari un mese dopo che si è rotto il legamento crociato anteriore nelle finali del 2019 è una prova sufficiente del loro apprezzamento.

A ciò si aggiunge Sir Thomson che si strappa il tendine d’Achille Durante un allenamento fuori stagione Con la stagione 2020-21 alle porte, la pre-decisione dell’accordo non è così brutale dal punto di vista della squadra. Per Thompson, ci sarà sempre la speranza insoddisfatta che il titolo 2022 dei Warriors, e gran parte di esso, venga giustamente menzionato come la sua vendetta, che si sentano come se lo volessero solo un’ultima volta.

Lo stesso fecero i Cavalieri. Lo hanno incontrato dov’era, sia in senso figurato che letterale, onorando i suoi quattro anelli e chiarendo che lui era la massima priorità della stagione. Hanno tenuto il loro incontro nella stanza sul retro del ristorante tranquillo, colloquiale e informale, in linea con l’atmosfera fuori dal campo di Thompson. Alla fine, Thompson decise di perseguire la sua sobrietà nel basket, insieme a Harrison e Finley, per spiegare perché i Mavericks potevano fornire una tale tregua dai tumulti dei suoi giorni da Warriors.

(Foto: Theron W. Henderson / Getty Images)