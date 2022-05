Il mouse con sollevamento verticale Logitech è fantastico ma si sporca rapidamente

Logitech Lift è un solido mouse verticale, ma è un po’ vulnerabile al grasso delle dita. immagine : Firenze Ion / Gizmodo

Il mio polso mi sta uccidendo. Probabilmente è dovuto alla mia età, ma ho anche il tunnel carpale da anni di cattiva postura e ambiente di lavoro. Da quando ho iniziato a lavorare da casa, molto prima che questa pandemia colpisse, ho fatto il backup, ho appoggiato in modo improprio tastiere e monitor e ho usato il tipo sbagliato di mouse. Il Ascensori Logitech Non poteva arrivare in un momento migliore.

Questo mouse verticale è la prima volta che ne uso uno, ma sembra un punto di ingresso adatto nel regno di un ambiente di lavoro migliore. Anche se ho avuto una riacutizzazione di dolore al polso prima di chiamare questo mouse per una revisione, le cose sono migliorate notevolmente una volta passato al passaggio da un altro mouse Logitech, il G305. Il G305 è un potente mouse wireless, ma ho dovuto affrontare il fatto che l’estetica non era qualcosa a cui potevo continuare a dare la priorità senza aumentare il pedaggio sul mio corpo.

Fortunatamente, con i colori cool dell’ascensore e uno stile moderno, non devi rinunciare al look per l’ergonomia. Dopo diverse settimane di utilizzo, onestamente non vedo l’ora di sedermi con un Logitech Lift per liberarmi della giornata. L’impugnatura in stile handshake dà alle mie dita più spazio per respirare. L’unico grosso problema di questo mouse verticale da $ 70 è che non è resistente al grasso delle dita. Ora devo trovare un modo per pulirlo.

Ascensori Logitech Il nuovo mouse verticale di Logitech è un modo carino per stare tranquilli, ma non è per tutti.

Che aspetto ha una gru Logitech?

Il mouse verticale Logitech Lift è un fratello del mouse verticale Logitech MX, quindi proviene da un solido stock. Tuttavia, l’ascensore è più piccolo, il che lo rende più comodo per le mani più piccole (Logitech ha cercatore di dimensioni Per i topi se sei interessato a sapere se questo si adatta alla tua presa). È disponibile anche in una gamma di colori, tra cui la rosa che vedi qui, la grafite e il grigio chiaro. Esiste anche un modello speciale per i mancini, sebbene questo modello provenga solo dalla grafite.

The Logitech Lift has quiet left and right click buttons, which is not something I considered would be a selling point for this particular peripheral. But they are so soft when you press them, which is perfect for this mouse’s ergonomic nature. Other buttons include a clickable scroll wheel, which I use with my index finger to scan through pages, and a small button beneath that, which adjusts the DPI. Logitech also includes two thumb buttons pre-programmed as Forward and Back for browsing.

The mouse itself moves smoothly on most surfaces. I used the Lift on a fabric desk mat, which it seems tuned for, though you will have to go into the crevices on the bottom of the mouse with a toothpick to clean it. There’s already gunk collecting there from my weeks of use.

I present to you: the gunk in question. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Speaking of gunk, since you are cradling this thing all day, get ready for a shadow of hand grease that will appear after weeks of use. Admittedly, I eat at my desk, which probably contributed to the build-up. I also cradle my face when I think, and I wear tinted moisturizer every day, so it seems inevitable. At the very least, I didn’t notice it was happening until I sat down to write this review. Now that I know it’s there, I want to figure out how to get it off.

Logitech has a pagina della guida Pulizia eccessiva delle periferiche, ma ho ancora faticato a ottenere un po’ di trazione sullo sporco. Ho controllato con un mio amico che sta esaminando i dispositivi e hanno anche notato un piccolo film nella loro unità di revisione. Parte del problema è che metà del mouse è di gomma, quindi è come un agente legante per grasso e lozioni per la pelle. Non ho visto molti residui sulla metà opaca del mouse.

movimenti fluidi

Il colore rosa di Logitech Lift è così bello nonostante le mie mani sporche. immagine : Firenze Ion / Gizmodo

Lo sporco sulla mia unità di revisione Logitech Lift è centrato attorno alle parti che lo trattengono più duramente: il pollice e l’indice. Poiché si tratta di un mouse verticale, è qui che troverai focalizzati i tuoi movimenti, invece di muovere il polso a sinistra ea destra, come faresti con un mouse standard. Invece, sembra che tu stia disegnando un’immagine grande con uno strumento utile.

Mi ci è voluto un po’ per abituarmi Ascensori Logitech. Quando ci ho messo le mani sopra per la prima volta, me ne sono subito pentito, perché era una sensazione diversa da quella a cui sono abituato. Ma dopo circa una settimana, ho iniziato a sentirmi più a mio agio con i movimenti necessari per azionare un mouse come questo.

Usare la leva Logitech è come spostare uno stilo su una tavoletta Wacom. Funziona meglio con movimenti piccoli e sottili e ogni piccolo movimento del polso si tradurrà istantaneamente sullo schermo. Anche se mi piace Logitech Lift per la navigazione generale e per scopi aziendali, mi ritrovo ancora un po’ limitato durante la navigazione tra voci di menu strette o la regolazione del dispositivo di scorrimento in programmi come Adobe Lightroom. Sicuramente non userei questo mouse per i giochi e tornerei invece a uno dei trasgressori del tunnel carpale originale, il Logitech G203 cablato.

Uso il dito indice per scorrere le pagine con Logitech Lift. immagine : Firenze Ion / Gizmodo

Caso software confuso Logitech

In passato ho esaminato molte estensioni Logitech diverse. Ogni volta, mi confondo su quale delle tante app aziendali dovrei usare per ottenere le cose nel modo che mi piace. Attualmente ho sei app realizzate da Logitech installate sul mio computer Windows per controllare tutti i miei diversi dispositivi. includere Logitech G Hub per i loro dispositivi di gioco, Acquisizione Logitech per le mie webcam e Opzioni Logitech Sintonizzazione per altre tastiere e mouse Logitech che ho testato. Ora, devo arrotondarli tutti usando Logie Bolt autista e Opzioni logie + Per Logitech Elevator.

In ogni caso, l’enorme quantità di software è piuttosto sconcertante. Ho già installato Logi Bolt quando ho controllato il file Tastiera Logitech POPquindi non ho ricevuto la richiesta di installare Logi Options +, un’app che dovrebbe sostituire Logitech Options a un certo punto.

Logi Options + è facile da usare, ma inserire l’intero software Logitech all’interno del suo ecosistema rimane sconcertante. immagine dello schermo : Firenze Ion / Gizmodo

Mi piace l’aspetto del programma Logi Options + stesso e il programma rende facile fare clic sulle parti del mouse che voglio personalizzare. Il pulsante DPI non è programmato tra i clic sinistro e destro del mouse per impostazione predefinita, quindi premendolo non influirà sulla velocità del cursore a meno che tu non vada in Opzioni + e lo imposti. È possibile modificare la velocità del puntatore con incrementi di 100 dpi, sebbene vengano elencati in punti percentuali. La velocità massima di caricamento è di 4000 dpi. Se vuoi usarlo per i giochi, puoi.

Un buon mouse, se sporco

Questo mouse ed io abbiamo già lavorato molto per questo sito. immagine : Firenze Ion / Gizmodo

Logitech promette fino a 24 mesi di durata della batteria con una singola batteria AA per il sollevamento. È passato un mese e sono ancora al 100% quando sono connesso tramite un ricevitore USB Bolt. L’ascensore offre connettività Bluetooth e puoi passare da tre diversi computer o tablet contemporaneamente.

L’ascensore Logitech mi ha ispirato a spostare le cose intorno alla mia scrivania, quindi non ho sofferto entro la fine della giornata lavorativa. Da allora sono passato a una tastiera e a un copritasti migliori e ho sostituito la piccola scrivania con una scrivania più grande che può essere regolata dalla leva. Le cose stanno migliorando, anche se c’è sempre spazio per migliorare. E mentre l’ascensore Logitech non ha eliminato il mio dolore, il movimento fisico del mio braccio attorno alla scrivania per controllare il mio computer ha significato che ho tolto la pressione dal mio polso malconcio.

Non a tutti piacerà l’ascensore Logitech. Leggendo altre recensioni, sembra che le mani grandi abbiano più difficoltà ad adattarsi all’alzata, alle sue dimensioni e al punto in cui i pulsanti si adattano al punto in cui atterrano le dita. Ma per me è stato un vantaggio per la produttività e la comodità del mio stile di vita da lavoro da casa. Ed è disponibile in un colore che si abbina al resto delle cose sulla mia scrivania.