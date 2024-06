Il nostro sistema solare potrebbe presto avere un nono pianeta, e non è Plutone

Potrebbe esserci un nono pianeta nel nostro sistema solare in attesa di essere scoperto – e no, non è Plutone.

Il nostro sistema solare contiene otto pianeti, ma negli ultimi anni gli astronomi hanno ipotizzato che potrebbe esserci un nono pianeta nascosto nel nostro sistema solare che non siamo ancora riusciti a vedere.

Questo perché, a causa della sua grande distanza dal Sole, sarà poco illuminato ed è come trovare un ago in un pagliaio; Anche gli attuali telescopi potrebbero non essere in grado di rilevarlo.

Tuttavia, un nuovo telescopio che inizierà a osservare il cielo e le meraviglie del nostro sistema solare nel 2025 potrebbe essere in grado di individuarlo se il telescopio giapponese Subaru alle Hawaii non riuscirà a farlo.

Lo hanno detto gli esperti Scienze vive Un nuovo telescopio presso l’Osservatorio Vera C. Rubin in Cile potrebbe trovare lo sfuggente Pianeta Nove, soprannominato Pianeta Nove, nei prossimi anni o escluderlo per sempre.

“È davvero difficile spiegare il sistema solare senza il Pianeta Nove, ma non c’è modo di esserne sicuri al 100%”, ha detto Mike Brown, un astronomo del California Institute of Technology. [it exists] Finché non lo vedi.”

Dato che è probabile che il Sole appaia da una distanza maggiore rispetto a quella delle stelle sulla Terra, si prevede che sia un gigante gassoso o ghiacciato.

A parte Plutone, che è stato retrocesso da pianeta a pianeta nano nel 2006, non sono stati trovati pianeti oltre Nettuno o la Cintura di Kuiper, un enorme anello di asteroidi, comete e pianeti nani che orbitano attorno al Sole al di là di esso.

Nel 2004, gli scienziati hanno scoperto che Sedna, un possibile pianeta nano oltre la Cintura, aveva una strana orbita attorno al Sole, suggerendo che un’altra grande massa lo attirava gravitazionalmente.

Uno studio del 2014 ha scoperto che un oggetto simile della Cintura di Kuiper aveva un’orbita simile a Sedna, e da allora ne sono stati scoperti altri.

L’ipotesi del Pianeta Nove è stata pubblicata da Brown e Konstantin Batygin nel 2016.

“All’inizio non abbiamo detto che esistesse un pianeta perché pensavamo che fosse ridicolo che esistesse un pianeta”, ha detto Brown a WordsSideKick.com.

“Ma abbiamo provato molte cose diverse per spiegare ciò che abbiamo visto, e nient’altro ha funzionato.

“La nostra migliore stima è che sia circa sette volte più grande della Terra”.

Secondo quanto riferito, altri astronomi hanno affermato che è “molto probabile” che esista un Pianeta Nove, ma altri non ne sono convinti.

