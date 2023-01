Il numero 3 TCU vince il numero 2 sul Michigan nel Fiesta Bowl 2022 e nella semifinale CFP Classic

Lo spettacolo di Max Duggan continua al Fiesta Bowl. In quest’ultimo giro, l’ha realizzato con il braccio e i piedi, correndo per yard extra e trovando ricevitori aperti in tutto il campo. Al secondo down dalla linea delle sei yard, Dugan ha eluso la pressione rotolando alla sua destra e ha messo un punt in corsa a Ty Barber, che ha trovato la end zone per dare ai Frogs un vantaggio imponente verso la fine del primo tempo.