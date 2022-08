Il numero di persone con autorizzazioni top secret ti scioccherà

Ci sono altre domande, ovviamente. Ha preso l’oggetto perché pensava che fosse “cool” come una specie di trofeo? O ha visto qualche vantaggio nell’averli, si è chiesta la giornalista del New York Times Maggie Haberman durante un’apparizione al “New Day” della CNN lunedì.

L’immaginazione si scatena in assenza di fatti.

Il dettaglio più scioccante è che 11 serie di documenti sono state declassificate.

Fa luce sul sistema di classificazione con cui il governo nasconde le informazioni al suo popolo in nome della sicurezza nazionale per tutti.

Più di un milione di persone ha autorizzazioni segrete

In realtà è un universo molto vasto con accesso a dati top secret.

Il direttore dell’intelligence nazionale pubblica quello che viene descritto come un rapporto annuale chiamato “Determinazioni dell’autorizzazione alla sicurezza”. Uno molto recente Posso tracciare dal 2017.

Ha descritto oltre 2,8 milioni di persone con autorizzazioni di sicurezza a ottobre 2017: più di 1,6 milioni con accesso a informazioni classificate o classificate e quasi 1,2 milioni con accesso a informazioni classificate.

Ci sono persone che hanno autorizzazioni di sicurezza, ma al momento non possono accedere alle informazioni. Ciò include dipendenti pubblici, appaltatori e membri delle forze armate.

Le agenzie controllano i propri dati classificati. Lo devono classificare

Ciò non significa che più di 1 milione di persone abbiano accesso ai documenti riservati che circondano Mar-a-Lago. Ogni organizzazione che si occupa di classificazione ha la propria organizzazione e deve impegnarsi nella classificazione dei propri documenti.

I difensori di Trump hanno affermato che ha ordinato la declassificazione di tutti i documenti che ha portato dallo Studio Ovale alla residenza durante la sua permanenza alla Casa Bianca, anche se gli esperti hanno affermato che questa affermazione non può essere vera.

“L’idea che il presidente possa declassificare i documenti spostandoli da un luogo all’altro è assurda a molti livelli”, ha detto lunedì l’analista della CNN ed ex direttore dell’intelligence nazionale statunitense Sean Turner. in politica».

C’è un processo ufficiale

Al fine di proteggere il processo di raccolta di informazioni, le sue fonti e i suoi metodi, la firma dell’agenzia che originariamente ha classificato le informazioni dovrebbe essere declassificata, ha affermato Turner.

I presidenti utilizzano occasionalmente ordini esecutivi per aggiornare il sistema ufficiale in cui sono classificate le informazioni classificate.

Più di recente, l’allora presidente Barack Obama ha emesso l’ordine esecutivo 13526 nel 2009. Né Trump né il presidente Joe Biden l’hanno aggiornato, quindi è ancora una politica ufficiale.

Il governo potrebbe presto cambiare il processo

La revisione di Biden esaminerà tre classificazioni generali dello stato.

Livelli di classificazione

Ha scritto Katie Lobosco della CNN Primer molto buono Nei dati riservati la scorsa settimana. Ecco la sua spiegazione dei tre livelli di classificazione:

Il segreto principale è — Questo è il livello più alto di classificazione. Secondo un ordine esecutivo del 2009 che descrive in dettaglio il sistema di classificazione, le informazioni sono classificate come top secret se “si prevede che causino danni eccezionalmente gravi alla sicurezza nazionale”.

Un sottoinsieme di documenti classificati noti come SCI, o informazioni di area sensibile, è riservato a determinate informazioni ottenute da fonti di intelligence. L’accesso a un documento SCI può essere ulteriormente limitato a un piccolo gruppo con autorizzazioni di sicurezza specifiche.

Alcuni degli oggetti recuperati dalla casa di Trump in Florida sono stati contrassegnati come LM top secret.

Segreto — Le informazioni sono classificate come segrete se si ritiene che causino “gravi danni” alla sicurezza nazionale.

Segreto — Il segreto è il più basso livello di sensibilità di classificazione applicato alle informazioni che potrebbero ragionevolmente causare “danni” alla sicurezza nazionale se divulgate.

Che tipo di cose sono top secret?

David Price, un ex ufficiale della CIA che è l’editore del sito Web Lawfare, ha detto a “New Day” che il governo preferisce non rendere pubblica la specifica classificazione.

Potrebbe essere la raccolta di informazioni sul programma nucleare nordcoreano o le attività militari russe.

Le perdite possono essere catastrofiche o pericolose

Il governo spesso ottiene tali informazioni utilizzando o mettendo a rischio la vita delle persone Gli avversari non vogliono sapere della tecnologia.

Brees era emozionato quando ne parlava lunedì mattina.

Esporre queste informazioni metterebbe in pericolo la vita delle persone, ha detto. “Non è uno scherzo. Conosciamo persone che sono morte servendo il loro paese in questo modo”.

Cosa ci è voluto così tanto tempo?

Una domanda più grande di ciò che è classificato, ha affermato Breese, è se il governo sapeva che i documenti erano a Mar-a-Lago e perché gli investigatori hanno impiegato così tanto tempo per ottenerli.

Affinché un presidente declassifichi qualsiasi cosa, ha affermato, deve esserci ancora una traccia cartacea in modo che tutti sappiano che qualcosa è riservato.

“Se non sono contrassegnati come classificati e altri documenti con le stesse informazioni non sono classificati, è successo davvero? Se non c’è traccia di ciò, come fai a saperlo?”

Potremmo non sapere molto per molto tempo

Ora il problema è che l’immaginazione si scatena su cosa c’è nei documenti.

Potrebbe volerci molto tempo prima che gli elettori americani sappiano di cosa si tratta veramente.

“Tecnicamente, fino a quando il Dipartimento di Giustizia non presenterà accuse penali contro qualsiasi individuo, non intraprenderemo ulteriori azioni in questo caso sul registro legale”, ha detto a “New Day” l’analista legale della CNN ed ex procuratore federale Eli Honig.

Ci sono già alcune speculazioni prima di procedere Le accuse sono che il governo sta semplicemente cercando di proteggere i dati.

Secondo le linee guida declassificate firmate da Obama, le informazioni classificate rimangono intatte per anni e anni, da 10 a 25.

Lo standard è che se non ha più bisogno di essere classificato, dovrebbe essere classificato. Se quel periodo di 25 anni deve essere classificato, potrebbe esserlo.

Controlla i documenti precedentemente segreti

CIA E Il FBI Dipartimento di Stato Ci sono sale di lettura online di dati precedentemente classificati rilasciati attraverso il Freedom of Information Act. Niente di tutto ciò è roba molto recente.

Il caso dei documenti Mar-a-Lago di Trump sembra tuttavia unico, poiché ci sono già state chiamate bipartisan da parte del senatore Mark Warner e Marco Rubio – Direttore dell’intelligence nazionale – e alti funzionari della commissione per l’intelligence del Senato. Il procuratore generale Merrick Garland chiede maggiori informazioni su ciò che è stato preso dall’FBI.

Esempi di casi

Ciò include casi di cattiva gestione dei dati classificati Statistiche di alta qualità.

Ad esempio, il generale in pensione ed ex direttore della CIA David Petraeus ha fatto trapelare informazioni riservate alla sua amante, che stava scrivendo un libro su di lui. alla fine si è dichiarato colpevole, Ha pagato una multa di $ 100.000 E ha ottenuto due anni di libertà vigilata.

L’identità degli ufficiali dei servizi segreti, la strategia di combattimento, i promemoria e le parole in codice di sicurezza delle riunioni diplomatiche e di sicurezza nazionale. Quali dati ha gestito male? Dalla CNN Segnalato a suo tempo : Durante il suo periodo come comandante in Afghanistan, Petraeus teneva appunti personali, comprese informazioni riservate, in otto quaderni neri da 5 x 8 pollici. Informazione riservata (Contenuto)L’identità degli ufficiali dei servizi segreti, la strategia di combattimento, i promemoria e le parole in codice di sicurezza delle riunioni diplomatiche e di sicurezza nazionale.