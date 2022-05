Il nuovo aggiornamento Steam Deck aggiunge una delle funzionalità più richieste

caratteristica più interessante superficie del vapore — tranne per qualsiasi cosa, se me lo chiedi — come un laptop da gioco ti consente di ottenere il massimo dalla grafica AMD RDNA 2 e da una batteria da 40 Wh. A partire dal ultimo aggiornamentopuoi ridurre la frequenza di aggiornamento dello schermo a di più Frame rate efficace e bassa latenza, sono stato in grado di limitare la CPU, la GPU e il frame limiter sin dal lancio. L’obiettivo: anche se scopri un’ottima combinazione che ti darà la durata della batteria e/o le prestazioni che desideri, Steam Deck non può Salva Queste impostazioni sono per ogni gioco.

Dovrai memorizzarli e fare clic sui tasti in modo appropriato, ogni volta che passi a un gioco diverso. Questo sta cambiando oggi.

Aggiornamento del mercoledì Ora viene fornito con impostazioni delle prestazioni per gioco, che ti consentono di fare clic su un singolo tasto nel menu di accesso rapido per impostare un profilo di prestazioni personalizzato per ciascuno dei tuoi giochi.

Fai clic e tornerai alle impostazioni di sistema globali, quindi puoi avere l’impostazione “In genere mi piace eseguire i miei giochi a 30 fps” ma anche”anello antico Dovrebbe funzionare a 40 fps con una frequenza di aggiornamento di 40 Hz.Sopravvissuti ai vampiri Dovrebbe funzionare a 10 fps e 5 W perché voglio che funzioni per tutta la durata di questa corsa”, se lo desideri.

Questa è stata una delle funzionalità di Steam Deck più richieste dall’inizio, e spero che ce ne saranno altre in arrivo, perché No Ti consente di impostare più profili (ad esempio uno quando si collega l’alimentazione CA e un altro per la durata della batteria più lunga che puoi gestire) o di salvare e condividere profili con la comunità più ampia in modo da poter aiutare gli utenti a basso consumo di energia felici tra noi giocare i loro giochi senza intoppi meglio.

(Valve ci ha già mostrato quanto questo possa essere potente con i profili delle console della community e il motivo principale per cui così tanti vecchi giochi possono essere riprodotti istantaneamente su Steam Deck è che gli utenti sono stati incoraggiati a caricare le configurazioni su Steam Controller in passato.)

Sospetto che Valve ne sia ben consapevole e l’aggiornamento di oggi pone le basi anche per questo. Perché mentre Steam Deck è fermo Non essere pronto Per tutti coloro che potrebbero prendere un Nintendo Switch, aggiornalo di seguito Aggiornare Mostra che Valve ascolta da vicino e con attenzione il feed di feedback degli utenti.

fonderia digitale L’ho fatto di recente Aspetto eccellente In che modo la frequenza di aggiornamento regolabile e la curva della ventola dell’aggiornamento precedente ti consentono di ottenere di più da Steam Deck. Sto includendo una copia qui sotto per il tuo piacere di visione.

Puoi leggere Registra qui il log delle modifiche completo di Steam Deck. Il resto sono principalmente correzioni di bug, anche se ora puoi tenere premuto il pulsante di accensione per “interrompere lo streaming” di un gioco e Valve ha spostato gli interruttori tattili e di rumore dal menu di accesso rapido. Questo è un cambiamento con cui in realtà non sono d’accordo; Sono tornati utili quando un vecchio giocattolo (non ricordo nessuno) era troppo nervoso con le vibrazioni.