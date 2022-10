Il nuovo club europeo si incontra senza la Russia

44 incontri europei a Praga per un vertice simbolico

Energia e sicurezza sono nella mente di tutti

La partecipazione di Truss offre speranza per il miglioramento delle relazioni UE-Regno Unito

Dubbi sulla fattibilità di un ampio coordinamento europeo

I 27 paesi dell’UE seguiranno il proprio vertice, con il limite del gas nella lista

PRAGA (Reuters) – L’Unione Europea ei suoi vicini dalla Gran Bretagna alla Turchia si sono riuniti giovedì per discutere i problemi comuni di energia e sicurezza derivanti dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca in un raro e simbolico vertice di 44 nazioni europee, ma non della Russia.

L’incontro di Praga è il vertice inaugurale della Comunità politica europea (EPC), nato da un’idea del presidente francese Emmanuel Macron e che riunisce i 27 membri dell’Unione europea con altri 17 paesi europei.

Alcuni stanno aspettando di entrare nel blocco, mentre altri, la Gran Bretagna, sono gli unici che se ne sono mai andati.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

“Tutti qui riuniti lo sanno: l’attacco della Russia all’Ucraina è una brutale violazione della pace e della sicurezza che abbiamo avuto negli ultimi decenni in Europa”, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Non accettiamo l’annessione di parte di un paese vicino”.

Il primo ministro belga Alexandre de Croo e il capo della diplomazia dell’Unione europea, Josep Borrell, hanno fatto eco ai suoi commenti.

“Questo incontro è un modo per cercare un nuovo ordine senza la Russia. Questo non significa che vogliamo escludere la Russia per sempre, ma questa Russia, la Russia del (presidente Vladimir) Putin, non ha un seggio”, ha detto Borrell.

Il primo ministro britannico Liz Truss, dopo l’incontro con l’ospite del vertice, il primo ministro ceco Peter Viala, ha confermato il loro “forte accordo sull’importanza di democrazie europee che la pensano allo stesso modo che rappresentano un fronte unito contro la brutalità di Putin”.

La sua decisione di partecipare al vertice ha lasciato qualche speranza di un tono più caloroso tra l’UE e la Londra post-Brexit, con i due ancora in disaccordo su questioni commerciali sull’Irlanda del Nord.

I difensori della manifestazione nel tentacolare Castello di Praga sono visti come una grande dimostrazione di solidarietà per un continente impantanato in molteplici crisi dalle ricadute sulla sicurezza della guerra russa in Ucraina alle terribili conseguenze economiche tra cui una grave crisi energetica.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arriva al 27° vertice informale dell’UE e si riunisce all’interno del Gruppo politico europeo al Castello di Praga, nella Repubblica Ceca, il 6 ottobre 2022. REUTERS/David W Cerny Leggi di più

Macron ha affermato che la sua priorità era costruire più collegamenti elettrici in Europa e abbassare i prezzi del gas.

“Condividiamo lo stesso spazio. Spesso, la stessa storia. E miriamo a scrivere il nostro futuro insieme”, ha detto. “Spero che possiamo ottenere progetti comuni”.

nessuna decisione

Al di là delle affermazioni elevate, c’erano dubbi sugli obiettivi e le azioni concrete del forum.

Il primo ministro lettone Krisjanis Karenz ha affermato che non sono previste decisioni durante l’incontro simbolico, che l’Unione europea ha definito solo un “scambio iniziale” di idee.

“L’obiettivo principale è che tutti noi ci riuniamo perché la guerra russa in Ucraina ci colpisce tutti in termini di sicurezza e anche attraverso le nostre economie, attraverso l’aumento dei costi energetici. L’unico modo per affrontarlo è lavorare insieme”, ha affermato .

EPC è stato rapidamente liquidato da alcuni come un semplice negozio moderno che sarebbe stato difficile da gestire non solo per le sue dimensioni ma anche per la sua diversità e le tradizionali rivalità tra i suoi numerosi membri, dall’Armenia e dall’Azerbaigian alla Grecia e alla Turchia.

I 27 paesi dell’Unione Europea continueranno a incontrarsi da soli venerdì, poiché le tensioni persistono sul pacchetto di sostegno energetico della Germania da 200 miliardi di euro (197,50 miliardi di dollari) che molti dei suoi colleghi considerano dannoso per la concorrenza nel mercato unico del blocco.

Durante il loro incontro, i paesi dell’UE prenderanno in considerazione le loro differenze su come limitare i prezzi del gas per contenere gli elevati costi energetici che stanno danneggiando la ripresa economica post-COVID.

(1 dollaro = 1,0127 euro)

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Rapporti aggiuntivi di Sabine Siebold, Michelle Rose, Robert Müller, Jan Lopatka, Michel Kahn, Jason Hofitt e Andreas Renck a Praga e Philip Blinkensop a Bruxelles; Scritto da John Chalmers e Gabriela Baczynska; Montaggio di Josie Kao, Frank Jack Daniel e Francis Kerry

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.