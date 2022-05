Il nuovo dispositivo di punta di Vivo ha un sensore di impronte digitali sullo schermo più grande e migliore

Vivo ha annunciato il suo ultimo telefono di punta, l’X80 Pro, e la sua nuova caratteristica hardware più notevole è un sensore di impronte digitali sullo schermo più grande. L’area attiva è molto più grande dei minuscoli sensori sulla maggior parte dei telefoni Android in questi giorni, il che significa che è più facile sbloccare il telefono senza guardare lo schermo per allineare il pollice.

Lo scanner ha molti vantaggi oltre ad essere fisicamente più grande. Puoi registrare ogni dito con un solo tocco sullo schermo, invece di dover sollevare e toccare più volte come con i telefoni tradizionali. Funziona molto rapidamente, anche se le tue mani o lo schermo sono bagnati. La superficie più ampia significa anche che puoi configurare il telefono per richiedere due impronte digitali simultanee per un ulteriore livello di autenticazione.

La tecnologia per il “3D Ultrasound Large Fingerprint Sensor” proviene in realtà da Qualcomm, che chiama “3D Sonic Max”. descritto È incorporato in un telefono recente del sottomarca iQOO di Vivo incentrato sui giochi. L’X80 Pro rappresenta l’implementazione più diffusa di questa tecnologia fino ad oggi.

Come azienda, Vivo ha fatto più di ogni altra per rendere popolari i sensori di impronte digitali in-display, dopo averli introdotti La prima app di ricarica mobile al mondo Nel 2018. Vivo ha mostrato una superficie di scansione più ampia Telefoni di concetto ApexCompreso Edizione Full View 2019Tuttavia, l’X80 Pro è uno dei primi dispositivi commerciali a essere effettivamente spedito con un’unità più grande della punta del pollice.

Vivo è anche sempre più noto per la sua abilità con la fotocamera in questi giorni, ed è al centro dell’attenzione con l’X80 Pro. L’hardware della fotocamera con marchio Zeiss (completo di rivestimento T* sugli obiettivi) è simile a quello che abbiamo visto con l’X70 Pro Plus l’anno scorso, anche se Vivo non ha ancora annunciato una versione Plus dell’X80 Pro. C’è un sensore principale da 50 MP, 48 MP ultrawide, 12 MP 2x teleobiettivo, 8 MP 5x teleobiettivo periscopio, tutti alloggiati in un enorme urto della fotocamera. Una differenza è che l’obiettivo 2x ora utilizza la stabilizzazione ottica in stile gimbal di Vivo.

Vivo utilizza anche un nuovo chip di imaging dedicato chiamato V1 Plus. Come il chip MariSilicon X di Oppo che è stato introdotto all’inizio di quest’anno, il V1 Plus è progettato per gestire l’elaborazione delle immagini in situazioni difficili come le riprese di video di notte. Un altro caso d’uso per l’elaborazione intensa nell’X80 Pro è la modalità Cinematic Video Bokeh progettata per simulare il bokeh ovale visto in scene con profondità di campo ridotta catturate con obiettivi Zeiss anamorfici. Vivo afferma che il chip consente anche un consumo energetico ridotto.

Altre specifiche dell’X80 Pro sono tipiche dell’ammiraglia Android del 2022. C’è un processore Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è un pannello OLED curvo da 6,78 pollici con una risoluzione di 1440 pixel con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La batteria è da 4700 mAh e carica fino a 80 W con un cavo o 50 W in modalità wireless con il sistema FlashCharge di Vivo.

Non abbiamo ancora informazioni sui prezzi o sulla versione regionale per l’X80 Pro. Probabilmente colpirà i tipici mercati Vivo in India, Europa e Asia orientale.