Il nuovo “Diversity Space Tool” di Activision Blizzard riceve una tiepida accoglienza da parte degli sviluppatori

Activision Blizzard ha annunciato oggi uno strumento che prevede di implementare nei suoi team nei prossimi mesi. chiamata “Strumento spaziale della diversitàA differenza di altri strumenti di sviluppo di giochi, non viene utilizzato direttamente per creare contenuti di gioco, ma piuttosto per valutare la diversità dei personaggi del gioco e determinare questa diversità nei numeri e nei contorni dei ragni.

Lo strumento è stato apparentemente creato dal team di Candy Crush Sviluppato da King e testato su giochi come Call of Duty: Avanguardia, che comprendeva una squadra internazionale di diverse personalità che combattevano i nazisti nella seconda guerra mondiale. Testato anche da Monitorare 2 che ha espresso “impressioni ottimistiche.

C’è molta buona volontà dietro questo nuovo strumento. Jacqueline Chomatas, direttrice del King Globalization Project, ha spiegato in un post sul blog Activision Blizzard che lo scopo dello strumento è valutare i personaggi del gioco mentre ripetono, per aiutare a mostrare ai loro creatori che possono essere espressi stereotipi che rafforzano le idee classiche di sessismo, razzismo o altro pregiudizi.

Soprannominato l’apparato di misurazione, Chomatas ha spiegato che lo strumento mira a “quantificare quanto sia diverso l’insieme dei tratti della personalità e quindi quanto siano diversi questa personalità e gli stereotipi rispetto alla” norma “.”

Sembra che anche i dipendenti di King si siano presi il tempo per sviluppare questo strumento nel loro tempo libero come uno sforzo “volontario”, il che non fa ben sperare per un’azienda che afferma che si tratta di un tentativo di dare la priorità alla diversità.

Ancora una volta, c’è molta buona volontà qui. Ma gli sviluppatori di giochi sui social media esprimono principalmente negatività sulla scia dell’annuncio di Activision Blizzard. Se cerchi come funziona lo strumento, le cose diventano molto scomode molto rapidamente.

La spiegazione di Chomatas su come funziona lo strumento mette in evidenza una lamentela fondamentale che molti sviluppatori di giochi hanno: tutti i personaggi giocati attraverso lo strumento sono giudicati in base a una “regola” e quello “standard” sembra essere un corpo forte, bianco e compatibile con il genere uomo. I punteggi di diversità dei personaggi vengono aumentati quando ti allontani da questa descrizione.

screenshot di Nota e guarda Il cecchino medico egiziano Anna sottolinea quanto sia inquietante questo. Sono etichettati su un numero di assi raggruppati in un diagramma a ragno e sono etichettati su di essi. Essere egiziano gli dà un punteggio di “cultura” di 7, come fa per un arabo. Anche la sua età (60 anni) ne fa sette e la sua capacità fisica (un solo occhio) è valutata a 4.

La sua “capacità cognitiva” è valutata a 0, indicando che qualunque sia l’abilità cognitiva di Anna, fa parte della “linea di base” rispetto alla quale possono essere giudicati altri personaggi.

Non posso esprimere abbastanza quanto sono sconvolto dallo scrivere quel paragrafo. Ho provato a scrivere tre paragrafi Evidenzia come la normativa “capacità cognitiva” di Anna mostri i pericoli della creazione di un tale standard e dell’omissione di ciascuno a causa di quanto siano tutti attraenti.

Perché Al Qaeda è così favorita?

Michael Wechau, Story Designer presso Phoenix Labs, Rigorosamente chiamato come È stato strano creare un sistema del genere che giudica i personaggi contro la norma. Ha osservato: “Questo strumento presuppone che l’uomo bianco sia la base su cui si ottengono ‘punteggi’ attraverso la devianza, che di per sé rafforza piuttosto che reimmagina modelli che attualmente non sono completi”.

Non aiuta il fatto che molte delle scale scelte da King e Activision Blizzard riflettano a disagio le convinzioni realistiche di razzisti e bigotti. Il movimento eugenetico del primo Novecento godette dello studio della fisionomia nel diciannovesimo secolo. Una pratica in cui si suppone che la propria intelligenza (o capacità cognitiva) sia correlata alle dimensioni e alla forma del proprio cranio.

Per caso (non a caso) esperti di frenologia Saranno considerati i teschi di gruppi non bianchi Come i nativi americani o i neri americani come devianti, che viene spesso utilizzato per giustificare atrocità come il genocidio o la schiavitù contro detti gruppi.

È possibile che la persona che ha aggiunto “capacità cognitive” a questo elenco non stesse cercando di stabilire la stessa connessione. Ma trattare le persone con disabilità cognitive (o semplicemente diverse, diverse gamme di capacità cognitive) come devianti ha ancora conseguenze per le persone di oggi.

Con così tanti sviluppatori di giochi che parlano delle battaglie che hanno avuto con i dirigenti dell’azienda per diversificare il proprio personale, questo strumento sembra una scomoda estensione naturale della logica tossica dell’industria dei giochi sui personaggi non bianchi e non maschili.

Solo questa settimana, sviluppato da Respawn Entertainment Hanno parlato della reazione che avrebbero ricevuto Quando hanno chiamato per ritrarre una donna di colore come un’eroina Star Wars Jedi: Fallen Order. nel 2020, Un ex scrittore di BioWare ha descritto i reclami fdal suo direttore creativo sull’aggiunta di un altro personaggio asiatico al cast del gioco.

Activision Blizzard afferma che il Diversity Space Tool può “definire chiaramente tra token e una rappresentazione reale”, ma in realtà potrebbe fare l’esatto opposto.

Diventa anche la pubblicità di questo strumento gravemente Sei a disagio Confrontalo con il tuo account Activision Blizzard tutto l’anno Con una serie di cause legali per presunte molestie sessuali, abusi e discriminazioni contro l’azienda.