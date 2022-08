Il nuovo gioco di Assassin’s Creed Leak svela i dettagli del gioco 2023

Nuovi dettagli associati alla popolare voce del 2023 nella serie di Assassin’s Creed sono stati ora rivelati grazie a una recente fuga di notizie. Negli ultimi due mesi, abbiamo ascoltato una serie di rapporti diversi relativi al prossimo gioco della lunga serie Azione-Avventura di Ubisoft. E mentre a quanto pare Ubisoft si sta preparando a svelare questo nuovo gioco di Assassin’s Creed in una vasta gamma L’evento si svolgerà il mese prossimoOra, alcune nuove informazioni sono uscite in anticipo.

Secondo uno YouTuber di nome j0nathanIl prossimo gioco di Assassin’s Creed sarà ufficialmente chiamato Miraggio di Assassin’s Creed. Si dice che questa voce inizi nella primavera del 2023 e si concentrerà sul personaggio Bassem, che è apparso in essa Assassin’s Creed Valhalla. Questo rapporto afferma che Miraggio Tornerà anche alle origini e trarrà molta ispirazione dall’originale Assassino della dottrina Il gioco è stato lanciato nel 2007. Per la maggior parte, queste informazioni sono coerenti con ciò che abbiamo sentito su questo gioco in passato, sebbene il titolo Mirage sia decisamente nuovo. In precedenza, si credeva che il prossimo gioco della serie sarebbe stato chiamato invece La spaccatura di Assassin’s Creed.

Una persona familiare mi ha detto che parti del nuovo leak di Assassin’s Creed sono vere (come il nome e altre cose già riportate da Bloomberg: Spring 23, Baghdad, Back to AC Basics) e altre parti non lo sono (“molte città da esplorare” ) https://t.co/qmM6UZtKnG – Jason Schreier (@jasonschreier) 30 agosto 2022

Il motivo principale per cui questo rapporto di j0nathan è corretto è che alcune delle informazioni qui presenti sono state confermate dal giornalista di Bloomberg Jason Schreyer. Nel complesso, Schreier è uno dei giornalisti più noti che coprono l’industria dei giochi, quindi se questo dettaglio sembra essere accurato, probabilmente lo è.

Come accennato, non ci vorrà molto prima che Ubisoft si mostri ufficialmente Miraggio di Assassin’s Creed. L’editore sta pianificando un evento incentrato su Assassin’s Creed per settembre in cui condividerà nuove informazioni sul futuro del franchise. Quando questi dettagli verranno pubblicati in veste ufficiale, ci assicureremo di tenerti informato Qui su ComicBook.com.

