Il nuovo gioco Marvel vs. Capcom sta sconvolgendo Xbox

I fan della serie di giochi “Marvel vs. Capcom” hanno risposto con rabbia alla “Marvel vs. Capcom Fighting Collection” recentemente annunciata, che si è rivelato non essere disponibile su Xbox insieme alle altre.

La collezione è stata annunciata durante il Nintendo Direct show di martedì e sarà rilasciata su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC, ma finora non è stata fornita alcuna indicazione sulle console di Microsoft.

Non è chiaro il motivo per cui Capcom non lo abbia rilasciato su Xbox, ma fa seguito a diversi titoli annunciati durante gli eventi del Summer Game Fest che hanno confermato di aver saltato anche la piattaforma Xbox.

All’epoca, sulla scia dell’annuncio, divenne popolare l’hashtag “No Xbox”. Come sottolineano gli utenti, le raccolte precedenti di Capcom sono sempre state anche su Xbox, quindi si chiedono, perché è diversa?

È particolarmente confuso dal momento che anche un altro lotto di titoli Capcom, i titoli “Ace Attorney”, è stato annunciato come in arrivo su Xbox.

La “Marvel vs Capcom Fighting Collection” includerà i seguenti sei giochi: “X-Men Children of the Atom”, “Marvel Super Heroes X-Men vs. Street Fighter”, “Marvel Super Heroes vs. Street Fighter” e “Marvel Super Heroes vs. Marvel contro Street Fighter. Capcom Scontro tra supereroi, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes e The Punisher.

Il rilascio della collezione sulle sue piattaforme è previsto in autunno.

fonte: VGC