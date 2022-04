Il nuovo look di Dell XPS 13 Plus è ora disponibile a partire da $ 1.299

Dell annuncia che l’XPS 13 Plus è audace Ha debuttato al CES 2022 Ora disponibile per l’acquisto. Parte da $ 1.299 e, sebbene Dell non abbia specificato le specifiche esatte per questa configurazione, probabilmente otterrai le specifiche più basse elencate nella scheda tecnica condivisa dall’azienda. Ciò include un display 1920 x 1200 16:10 da 13,4 pollici con un rapporto di aspetto di 500 nits, processore Intel Core i5-1240P di 12a generazione (28 W, 12 core, boost 4,4 GHz), 8 GB di RAM LPDDR5 con clock a 5200 MHz e un SSD da 256 GB.

Ogni modello include un adattatore CA USB-C da 60 W e dispone di due porte Thunderbolt 4 (ma senza jack per cuffie), una webcam Windows Hello 720p e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Ci sarà anche una Developer Edition che verrà distribuita con Ubuntu 20.04

Come abbiamo notato al CES, questa nuova versione dell’XPS 13 ha un design più futuristico rispetto al modello Dell standard. Le differenze più notevoli includono la fila di tasti funzione retroilluminati simili alla Touch Bar, così come la tastiera che si inserisce nello chassis. Infine, c’è il nuovo trackpad che è invisibile alla vista ma occupa altrettanto (se non un po’ più grande) spazio nel mezzo del poggiapolsi in vetro. Invece di fare clic, l’hardware del trackpad simula un clic con feedback tattile, come i recenti laptop Apple.

Sebbene Dell non abbia condiviso le informazioni sui prezzi per altre configurazioni, sarai in grado di aggiornare l’XPS 13 Plus al momento dell’acquisto con un touchscreen 1080p (non touch per impostazione predefinita) o un touchscreen 4K. Un’opzione di visualizzazione migliore è un touchscreen OLED rivestito in Gorilla Glass da 3,5K (3456 x 2160) con copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100%.

In termini di potenza di elaborazione, Dell può scegliere un Intel Core i7-1280P di 12a generazione con 14 core, oltre a fino a 32 GB di RAM DDR5 e fino a 2 TB di storage SSD PCIe 4.0. Oh, e un’ultima cosa: ci sarà una versione aggiornata dell’XPS 13 Plus che verrà fornita con Ubuntu 20.04 e costerà $ 1.249,99.

Non vediamo l’ora di testare presto l’XPS 13 Plus. Come ha scritto la mia collega Monica Chen, Nella sua esperienza pratica di gennaio, siamo cautamente ottimisti sul fatto che tutti questi cambiamenti estetici non ostacoleranno il suo essere una buona macchina. Ma restate sintonizzati per la recensione completa per scoprirlo.